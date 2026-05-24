Final 4 Euroleague 2026: O Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του

Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής του Final Four της Euroleague 2026.

Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του, κατακτώντας τον τίτλο μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό στο ΟΑΚΑ.

Οι «Ερυθρόλευκοι» έδειξαν χαρακτήρα και αποφασιστικότητα σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85.

Στο κατάμεστο Telekom Center Athens, η ομάδα του Ολυμπιακού έδωσε μάχη μέχρι το τέλος και κατέκτησε τον τίτλο, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Περισσότερα σε λίγο...