Ο εγκέφαλος του 21ου αιώνα: Η νευροεπιστήμη εξηγεί ποιες δεξιότητες θα έχουν μεγαλύτερη αξία στο μέλλον

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, αλλά και έντονη ανησυχία για το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητα, η εργασία και ο τρόπος σκέψης μας. Η νευροεπιστήμονας Hannah Critchlow υποστηρίζει ότι, αντί να αναρωτιόμαστε πώς θα ανταγωνιστούμε τις μηχανές, ίσως είναι πιο χρήσιμο να εξετάσουμε ποιες ανθρώπινες ικανότητες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα επόμενα χρόνια.

Στο βιβλίο της The 21st Century Brain, η ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ εξετάζει ποιες δεξιότητες θα αποδειχθούν κρίσιμες σε μια εποχή συνεχών κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών. Παρότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει εξελιχθεί βιολογικά με τον ίδιο ρυθμό που αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, θεωρεί ότι εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική προσαρμοστικότητα και δυνατότητα ανάπτυξης.

Οι δεξιότητες που οι μηχανές δύσκολα θα αντιγράψουν

Η Critchlow δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ικανότητες που συχνά υποτιμώνται, όπως η ενσυναίσθηση, η δημιουργικότητα, η μακροπρόθεσμη σκέψη και η ικανότητα συνεργασίας. Σύμφωνα με την ίδια, αυτές οι δεξιότητες θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου η αυτοματοποίηση θα αναλαμβάνει όλο και περισσότερες τεχνικές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Όπως εξηγεί, ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να διαχειριστεί πρωτοφανή επίπεδα αβεβαιότητας και ταχύτητας αλλαγών. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί καθοριστική την ικανότητα προσαρμογής, αλλά και την ανθεκτικότητα απέναντι στην ασάφεια και την πίεση της συνεχούς πληροφορίας.

Η ενσυναίσθηση δεν είναι «soft skill»

Η συναισθηματική νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση δεν αποτελούν απλώς κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά παράγοντες που επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής, τις ανθρώπινες σχέσεις και ακόμη και την επαγγελματική ή ακαδημαϊκή πορεία ενός ανθρώπου. Η Critchlow σημειώνει ότι, παρότι ένα μέρος αυτών των χαρακτηριστικών σχετίζεται με τη γενετική προδιάθεση, μπορούν να ενισχυθούν μέσα από την εμπειρία και τη συνειδητή εξάσκηση.

Ένα από τα πρώτα βήματα, σύμφωνα με την ίδια, είναι να μάθει κανείς να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα προσωπικά του συναισθήματα. Η διαδικασία αυτή βοηθά όχι μόνο στη διαχείριση του άγχους, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση των άλλων ανθρώπων και των αναγκών τους.

Μπορεί το έντερο να επηρεάζει τη συμπεριφορά μας;

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία που αναφέρει η Critchlow αφορά τη σύνδεση ανάμεσα στον εγκέφαλο και το έντερο. Επικαλούμενη πρόσφατες έρευνες, υποστηρίζει ότι το μικροβίωμα του εντέρου —δηλαδή τα βακτήρια που ζουν στο πεπτικό σύστημα— ενδέχεται να επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και την κοινωνική συμπεριφορά.

Σε μία μελέτη που αναφέρει, εθελοντές που κατανάλωναν προβιοτικά και πρεβιοτικά για επτά εβδομάδες εμφάνισαν μεγαλύτερη προθυμία να λειτουργήσουν πιο αλτρουιστικά και να μοιραστούν χρήματα με άλλους συμμετέχοντες, σε σύγκριση με όσους έλαβαν placebo. Αν και οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει πλήρως στους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από αυτό το φαινόμενο, εκτιμούν ότι ορισμένα βακτήρια του εντέρου επηρεάζουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος μέσω χημικών ουσιών και νευροδιαβιβαστών.

Facebook Twitter Η νευροεπιστήμονας Hannah Critchlow υποστηρίζει ότι η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση και η προσαρμοστικότητα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Φωτ.: Adam Mracek

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο συνδέει το έντερο με περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων, την αντίληψη και τη συναισθηματική επεξεργασία. Η ιδέα ότι η διατροφή και η υγεία του εντέρου μπορούν να επηρεάζουν τη διάθεση και τη συμπεριφορά θεωρείται πλέον ένα από τα πιο ενεργά πεδία έρευνας στη νευροεπιστήμη.

Πώς η ονειροπόληση ενισχύει τη δημιουργικότητα

Η δημιουργικότητα, σύμφωνα με την Critchlow, δεν αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό ιδιοφυών προσωπικοτήτων όπως ο Μότσαρτ ή η Ada Lovelace. Αντίθετα, θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν δημιουργικές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν μέσα από συγκεκριμένες συνήθειες και καταστάσεις του νου.

Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι η ονειροπόληση και η περιπλάνηση της σκέψης. Όπως αναφέρει, σημαντικό μέρος της ημέρας ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν επικεντρώνεται σε κάποιον συγκεκριμένο στόχο, αλλά αφήνει τις σκέψεις να κινούνται πιο ελεύθερα. Αυτή η κατάσταση φαίνεται να διευκολύνει τη σύνδεση ιδεών και την παραγωγή νέων τρόπων σκέψης.

Η επαφή με τη φύση και οι στιγμές χαλάρωσης μπορούν επίσης να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα, καθώς συνδέονται με εγκεφαλικά κύματα που ευνοούν την ήρεμη και δημιουργική σκέψη. Αντίστοιχα, ο ύπνος και ιδιαίτερα η φάση λίγο πριν αποκοιμηθεί κάποιος, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την παραγωγή νέων ιδεών και τη δημιουργική επεξεργασία πληροφοριών.

Γιατί η άσκηση προστατεύει και τον εγκέφαλο

Η σωματική άσκηση δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με την Critchlow, η φυσική δραστηριότητα ενισχύει τη δημιουργία νέων νευρικών κυττάρων και συνδέσεων, κάτι που βοηθά τον εγκέφαλο να παραμένει ευέλικτος και ικανός να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και πληροφορίες.

Facebook Twitter Η άσκηση μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη νευρώνων και νευρικών συνδέσεων, συμβάλλοντας στην προστασία του εγκεφάλου όσο μεγαλώνουμε. Φωτ.: Unsplash

Η διατήρηση αυτής της «νευρωνικής ευκαμψίας» θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι καλούνται να επεξεργάζονται συνεχώς νέες πληροφορίες και να προσαρμόζονται σε τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές. Η τακτική άσκηση συνδέεται επίσης με καλύτερη μνήμη, αυξημένη συγκέντρωση και μικρότερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης κατά τη γήρανση.

Τι είναι η «βιοενεργειακή» του εγκεφάλου

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο που εξετάζει η Critchlow είναι η λεγόμενη «βιοενεργειακή» λειτουργία του εγκεφάλου, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τα κύτταρα παράγουν και διαχειρίζονται την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός για να σκέφτεται, να επεξεργάζεται πληροφορίες και να λαμβάνει αποφάσεις.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχουν τα μιτοχόνδρια, τα οποία συχνά περιγράφονται ως «εργοστάσια ενέργειας» των κυττάρων. Ο εγκέφαλος καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας σε καθημερινή βάση και, σύμφωνα με τη νευροεπιστήμονα, η καλή λειτουργία των μιτοχονδρίων επηρεάζει άμεσα τη διαύγεια, τη συγκέντρωση και τη γνωστική αντοχή.

Για τον λόγο αυτό, η ίδια δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε καθημερινές συνήθειες όπως η άσκηση, ο επαρκής ύπνος και η ισορροπημένη διατροφή. Η φυσική δραστηριότητα βοηθά τον οργανισμό να παράγει περισσότερα μιτοχόνδρια, ενώ ο ύπνος συμβάλλει στην απομάκρυνση άχρηστων ουσιών που συσσωρεύονται κατά την παραγωγή ενέργειας. Παράλληλα, η περιορισμένη κατανάλωση ζάχαρης και υπερεπεξεργασμένων τροφίμων θεωρείται σημαντική για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος.

Πώς να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα της σύγχρονης ζωής

Η Critchlow αναγνωρίζει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δυσκολεύεται συχνά να διαχειριστεί την αβεβαιότητα και τις γρήγορες αλλαγές. Ωστόσο, σημειώνει ότι η περιέργεια, η ανάγκη για εξερεύνηση και η επιθυμία για καινοτομία αποτελούν επίσης βαθιά ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Όπως υποστηρίζει, η ένταση ανάμεσα στον φόβο της αλλαγής και την ανάγκη για πρόοδο υπήρχε πάντα στην ανθρώπινη ιστορία. Η αποδοχή αυτής της αντίφασης ίσως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για να μπορέσει κανείς να προσαρμοστεί πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Facebook Twitter Ένας περίπατος στη φύση μπορεί να απελευθερώσει τη σκέψη και να ενισχύσει τη δημιουργικότητα. Φωτ.: Unsplash

Τι σημαίνει τελικά ένας «έξυπνος» εγκέφαλος στον 21ο αιώνα;

Για την Critchlow, ο εγκέφαλος του μέλλοντος δεν είναι απαραίτητα εκείνος που απομνημονεύει περισσότερες πληροφορίες ή λειτουργεί πιο γρήγορα από μια μηχανή. Αντίθετα, θεωρεί ότι οι σημαντικότερες ανθρώπινες ικανότητες θα είναι η προσαρμοστικότητα, η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση και η ικανότητα διαχείρισης της αβεβαιότητας.

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλαμβάνει όλο και περισσότερες αναλυτικές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη φαντασία, τη συνεργασία και τη συναισθηματική κατανόηση ενδέχεται να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η ίδια υποστηρίζει ότι η καλλιέργεια αυτών των χαρακτηριστικών δεν απαιτεί κάποια ριζική «αναβάθμιση» του ανθρώπινου εγκεφάλου, αλλά καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που ήδη διαθέτει.

Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε καθημερινές συνήθειες που μπορούν να ενισχύσουν τη γνωστική λειτουργία και την ψυχική ανθεκτικότητα, όπως ο επαρκής ύπνος, η τακτική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή, ο χρόνος για χαλάρωση και δημιουργική σκέψη, καθώς και η ουσιαστική κοινωνική επαφή. Σύμφωνα με τη νευροεπιστήμονα, αυτές οι συνήθειες δεν επηρεάζουν μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται πληροφορίες, προσαρμόζεται και λαμβάνει αποφάσεις.

Η βασική πρόκληση, όπως σημειώνει, ίσως δεν είναι να συμβαδίσουμε με την ταχύτητα των μηχανών, αλλά να διατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά που κάνουν την ανθρώπινη νοημοσύνη διαφορετική. Σε έναν κόσμο συνεχούς τεχνολογικής αλλαγής, η ικανότητα να παραμένει κανείς περίεργος, δημιουργικός και ψυχικά ευέλικτος μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με οποιαδήποτε τεχνική γνώση.

Με πληροφορίες από BBC