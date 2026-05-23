Μαλαισία: Νέοι κανόνες για την προστασία των νέων στα social media

Η Μαλαισία θα εφαρμόσει νέα μέτρα από την 1η Ιουνίου με σκοπό την προστασία των παιδιών και τη μείωση της έκθεσής τους σε επιβλαβές περιεχόμενο στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ανακοίνωσε την Παρασκευή η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών της χώρας.

Οι νέοι κανόνες θα υποχρεώνουν τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών να ενσωματώσουν μηχανισμούς προστασίας που θα περιορίζουν τη δημιουργία λογαριασμών και την ιδιοκτησία τους από χρήστες ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Παράλληλα, θα κληθούν να εφαρμόσουν αυστηρότερη διαχείριση του περιεχομένου στις πλατφόρμες τους, ανέφερε η Επιτροπή Επικοινωνιών και Πολυμέσων της Μαλαισίας σε δήλωσή της.

Τα νέα μέτρα για την προστασία των νέων στη Μαλαισία

Τα μέτρα αποσκοπούν στην παροχή προστασίας και περιορισμών κατάλληλων για την ηλικία για λειτουργίες υψηλού κινδύνου σε διαδικτυακές πλατφόρμες, ανέφερε η επιτροπή.

Οι πάροχοι διαδικτυακών πλατφορμών θα υποχρεούνται να διαθέτουν «αποτελεσματικούς μηχανισμούς αναφοράς και αντίδρασης, μέτρα επαλήθευσης διαφημιζόμενων και την επισήμανση παραποιημένου περιεχομένου όπου κρίνεται σκόπιμο», πρόσθεσε η επιτροπή.

Θα παραχωρηθεί περίοδος χάριτος στις διαδικτυακές πλατφόρμες για την εφαρμογή των μέτρων, ανέφερε η Επιτροπή, χωρίς να προσδιορίσει τη διάρκειά της.

Η Μαλαισία έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια τον έλεγχο των εταιρειών κοινωνικών μέσων, αφού διαπίστωσε απότομη αύξηση του επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου. Οι αρχές της Μαλαισίας θεωρούν επιβλαβή τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, τις απάτες, την παιδική πορνογραφία και την προσέλκυση ανηλίκων, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και το περιεχόμενο που σχετίζεται με τη φυλή, τη θρησκεία και τη βασιλεία.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να εφαρμόσει έλεγχο ηλικίας για τους χρήστες φέτος, ακολουθώντας παρόμοιες κινήσεις σε όλο τον κόσμο για τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους.

Με πληροφορίες από Reuters