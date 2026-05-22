ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Spotify: Θα δίνει εισιτήρια συναυλιών; - Η νέα λειτουργία που ετοιμάζει η πλατφόρμα

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης νέες λειτουργίες ΑΙ που θα επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται δικά τους μουσικά κομμάτια

The LiFO team
The LiFO team
SPOTIFY AI ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΥΜΟΣΗΝΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Spotify
0

Tο Spotify ανακοίνωσε μια νέα λειτουργία που φιλοδοξεί να διευκολύνει τους πιο αφοσιωμένους fans να αποκτούν εισιτήρια για συναυλίες, σε μια περίοδο όπου η διαδικασία αγοράς έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους χρήστες.

Η νέα υπηρεσία, με την ονομασία «Reserved», παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας επενδυτών της εταιρείας και θα δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους καλλιτέχνες να κρατούν εισιτήρια αποκλειστικά για συνδρομητές του Spotify Premium.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά στις ΗΠΑ μέσα στο καλοκαίρι, σε συνεργασία με τη Live Nation. Το Spotify θα αξιοποιεί στοιχεία όπως τα streams, τα shares και γενικότερα τη δραστηριότητα των χρηστών ώστε να εντοπίζει τους πιο πιστούς ακροατές κάθε καλλιτέχνη.

Οι χρήστες που θα επιλέγονται μέσω του «Reserved» θα έχουν πρόσβαση σε έως δύο εισιτήρια και ένα χρονικό περιθώριο μίας ημέρας για να ολοκληρώσουν την αγορά τους. Ωστόσο, η εταιρεία διευκρίνισε ότι η ζήτηση αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από τον διαθέσιμο αριθμό εισιτηρίων και επομένως δεν θα λαμβάνουν όλοι οι fans σχετική πρόσκληση.

Το Spotify δεν ανακοίνωσε ακόμη ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ούτε πόσα εισιτήρια θα δεσμεύονται για κάθε συναυλία.

Η νέα λειτουργία έρχεται σε μια περίοδο όπου πολλοί χρήστες εκφράζουν απογοήτευση για τη δυσκολία αγοράς εισιτηρίων μεγάλων συναυλιών, εξαιτίας των πολύωρων online αναμονών και της περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Παράλληλα, η πλατφόρμα παρουσίασε και άλλες νέες υπηρεσίες που στοχεύουν κυρίως στους πιο ενεργούς χρήστες της, καθώς το Spotify επιχειρεί να επεκτείνει ακόμη περισσότερο το οικοσύστημά του πέρα από τη μουσική, τα podcasts και τα audiobooks.

Μεταξύ των νέων εργαλείων βρίσκεται η εφαρμογή Studio by Spotify Labs, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν προσωποποιημένα podcasts και playlists με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους.

Παράλληλα, το Spotify ανακοίνωσε νέα συμφωνία αδειοδότησης με τη Universal Music Group για την ανάπτυξη εργαλείων δημιουργίας μουσικής με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω της νέας λειτουργίας, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν AI covers και remixes τραγουδιών από καλλιτέχνες και δημιουργούς της εταιρείας που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα τραγούδια που θα δημιουργούνται από τους χρήστες θα είναι διαθέσιμα και σε άλλους συνδρομητές της πλατφόρμας, ενώ το Spotify υποστηρίζει ότι το μοντέλο αυτό θα δημιουργεί επιπλέον έσοδα για καλλιτέχνες και δημιουργούς, πέρα από τα δικαιώματα που ήδη λαμβάνουν μέσω του streaming.

Η υπηρεσία αναμένεται να διατεθεί ως επιπλέον επί πληρωμή δυνατότητα για συνδρομητές Premium, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με την τιμή ή την ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το Spotify αποκάλυψε επίσης ότι σχεδιάζει AI-generated «personal podcasts», δηλαδή εξατομικευμένα ηχητικά επεισόδια που θα δημιουργούνται με βάση τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη, όπως ενημερώσεις για την πόλη όπου βρίσκεται ή προτάσεις για συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal, Hollywood Reporter

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Spotify βάζει σήμα επαλήθευσης για να ξεχωρίζουν οι πραγματικοί καλλιτέχνες από τα AI προφίλ

Τech & Science / Το Spotify εισάγει σήμα επαλήθευσης για να διακρίνονται οι πραγματικοί καλλιτέχνες από τα AI προφίλ

Το Spotify ανακοίνωσε το νέο σήμα «Verified by Spotify», ένα σύστημα επαλήθευσης που θα βοηθά τους χρήστες να ξεχωρίζουν τους πραγματικούς καλλιτέχνες από AI προφίλ και ψεύτικες ταυτότητες. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μουσικές πλατφόρμες δέχονται όλο και μεγαλύτερη πίεση από την έκρηξη του περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΝΟΙΑ ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ

Τech & Science / Η διακοπή αυτής της κακής συνήθειας ίσως συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως η μελέτη αυτή καταδεικνύει μόνο μια συσχέτιση και δεν αποδεικνύει ότι η διακοπή αυτής της συνήθειας μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και γνωστικής εξασθένησης
THE LIFO TEAM
ΣΜΝ ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΥΦΙΛΗ

Τech & Science / Σε ιστορικό υψηλό τα ΣΜΝ στην Ευρώπη: Ρεκόρ κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν δεν αντιμετωπιστούν, οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο, υπογονιμότητα και, στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα στην καρδιά και το νευρικό σύστημα
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΙΟΣ ΚΟΝΓΚΟ

Τech & Science / Γιατί είναι τόσο δύσκολο να περιοριστεί η τελευταία έξαρση του ιού Έμπολα;

Το συγκεκριμένο ξέσπασμα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo, το οποίο είχε να εμφανιστεί πάνω από μία δεκαετία και έχει προκαλέσει μόνο δύο προηγούμενες επιδημίες
THE LIFO TEAM
Το FaceTime είδε γυμνό και πάγωσε τη στιγμή για ζευγάρια από απόσταση

Τech & Science / Το FaceTime είδε γυμνό και πάγωσε τη στιγμή για ζευγάρια από απόσταση

Η λειτουργία Sensitive Content Warning της Apple, που θολώνει πιθανό γυμνό σε FaceTime, Messages και AirDrop, έχει γίνει viral στα social media, με χρήστες να λένε ότι τους διέκοψε σε απολύτως συναινετικές στιγμές με τους συντρόφους τους
THE LIFO TEAM
COLOSSAL BIOSCIENCES ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΥΓΑ

Τech & Science / Εταιρεία που θέλει να επαναφέρει το μαμούθ ανακοίνωσε ότι εκκόλαψε κοτόπουλα σε τεχνητά αυγά

Η εταιρεία μιλά για ένα νέο βήμα για τη «νεκρανάσταση» εξαφανισμένων ειδών, με στόχο η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πτηνών που θα μοιάζουν με το γιγαντιαίο moa της Νέας Ζηλανδίας
THE LIFO TEAM
Η Google θέλει να βάλει έναν AI βοηθό σε κάθε μικρή στιγμή της ημέρας σου

Τech & Science / Η Google θέλει να βάλει έναν AI βοηθό σε κάθε μικρή στιγμή της ημέρας σου

Στο Google I/O, η εταιρεία παρουσίασε το Gemini Spark, έναν AI βοηθό που θα οργανώνει email, σημειώσεις, αγορές και αναζητήσεις στο παρασκήνιο μαζί με νέα εργαλεία βίντεο και την επιστροφή των έξυπνων γυαλιών.
THE LIFO TEAM
You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Πολιτισμός / You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Ο σεναριογράφος του Ταξιτζή δοκίμασε μια ψηφιακή σύντροφο για να καταλάβει, όπως έγραψε, την αλληλεπίδραση ανδρών και γυναικών «μέσα στο matrix». Όταν όμως άρχισε να πιέζει τα όρια του προγράμματος, η AI φίλη του τον εγκατέλειψε.
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Τech & Science / Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Μια σειρά μικρού μήκους ταινιών, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικά περιοδικά πριν από 50 χρόνια, παρουσιάστηκε στο περιθώριο των Καννών και προβάλλεται στο Cultpix, με κυκλοφορία σε Blu-ray και περιορισμένη έκδοση VHS.
THE LIFO TEAM
 
 