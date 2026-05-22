Spotify: Θα δίνει εισιτήρια συναυλιών; - Η νέα λειτουργία που ετοιμάζει η πλατφόρμα

Tο Spotify ανακοίνωσε μια νέα λειτουργία που φιλοδοξεί να διευκολύνει τους πιο αφοσιωμένους fans να αποκτούν εισιτήρια για συναυλίες, σε μια περίοδο όπου η διαδικασία αγοράς έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους χρήστες.

Η νέα υπηρεσία, με την ονομασία «Reserved», παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας επενδυτών της εταιρείας και θα δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους καλλιτέχνες να κρατούν εισιτήρια αποκλειστικά για συνδρομητές του Spotify Premium.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά στις ΗΠΑ μέσα στο καλοκαίρι, σε συνεργασία με τη Live Nation. Το Spotify θα αξιοποιεί στοιχεία όπως τα streams, τα shares και γενικότερα τη δραστηριότητα των χρηστών ώστε να εντοπίζει τους πιο πιστούς ακροατές κάθε καλλιτέχνη.

Οι χρήστες που θα επιλέγονται μέσω του «Reserved» θα έχουν πρόσβαση σε έως δύο εισιτήρια και ένα χρονικό περιθώριο μίας ημέρας για να ολοκληρώσουν την αγορά τους. Ωστόσο, η εταιρεία διευκρίνισε ότι η ζήτηση αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από τον διαθέσιμο αριθμό εισιτηρίων και επομένως δεν θα λαμβάνουν όλοι οι fans σχετική πρόσκληση.

Το Spotify δεν ανακοίνωσε ακόμη ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ούτε πόσα εισιτήρια θα δεσμεύονται για κάθε συναυλία.

Η νέα λειτουργία έρχεται σε μια περίοδο όπου πολλοί χρήστες εκφράζουν απογοήτευση για τη δυσκολία αγοράς εισιτηρίων μεγάλων συναυλιών, εξαιτίας των πολύωρων online αναμονών και της περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Παράλληλα, η πλατφόρμα παρουσίασε και άλλες νέες υπηρεσίες που στοχεύουν κυρίως στους πιο ενεργούς χρήστες της, καθώς το Spotify επιχειρεί να επεκτείνει ακόμη περισσότερο το οικοσύστημά του πέρα από τη μουσική, τα podcasts και τα audiobooks.

Μεταξύ των νέων εργαλείων βρίσκεται η εφαρμογή Studio by Spotify Labs, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν προσωποποιημένα podcasts και playlists με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους.

Παράλληλα, το Spotify ανακοίνωσε νέα συμφωνία αδειοδότησης με τη Universal Music Group για την ανάπτυξη εργαλείων δημιουργίας μουσικής με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω της νέας λειτουργίας, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν AI covers και remixes τραγουδιών από καλλιτέχνες και δημιουργούς της εταιρείας που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα τραγούδια που θα δημιουργούνται από τους χρήστες θα είναι διαθέσιμα και σε άλλους συνδρομητές της πλατφόρμας, ενώ το Spotify υποστηρίζει ότι το μοντέλο αυτό θα δημιουργεί επιπλέον έσοδα για καλλιτέχνες και δημιουργούς, πέρα από τα δικαιώματα που ήδη λαμβάνουν μέσω του streaming.

Η υπηρεσία αναμένεται να διατεθεί ως επιπλέον επί πληρωμή δυνατότητα για συνδρομητές Premium, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με την τιμή ή την ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το Spotify αποκάλυψε επίσης ότι σχεδιάζει AI-generated «personal podcasts», δηλαδή εξατομικευμένα ηχητικά επεισόδια που θα δημιουργούνται με βάση τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη, όπως ενημερώσεις για την πόλη όπου βρίσκεται ή προτάσεις για συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal, Hollywood Reporter

