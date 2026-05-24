Νέα μελέτη συνδέει κοινά συντηρητικά τροφίμων με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης και εμφράγματος

Συντηρητικά που χρησιμοποιούνται ευρέως σε επεξεργασμένα και συσκευασμένα τρόφιμα ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, εμφράγματος και εγκεφαλικού, σύμφωνα με νέα γαλλική μελέτη σε περισσότερους από 112.000 ανθρώπους.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal, εξέτασε την επίδραση 58 διαφορετικών συντηρητικών στην καρδιαγγειακή υγεία συμμετεχόντων της μεγάλης διατροφικής μελέτης NutriNet-Santé στη Γαλλία. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ορισμένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα συντηρητικά συνδέονταν με υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης και καρδιαγγειακών προβλημάτων σε βάθος δεκαετίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, άτομα που κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες συγκεκριμένων συντηρητικών είχαν κατά 29% αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης και κατά 16% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ανάμεσα στις ουσίες που συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο περιλαμβάνονται το νιτρώδες νάτριο, που χρησιμοποιείται συχνά σε επεξεργασμένα κρέατα όπως μπέικον και αλλαντικά, το μεταδιθειώδες κάλιο που βρίσκεται σε κρασί και άλλα ζυμωμένα ποτά, καθώς και το σορβικό κάλιο που χρησιμοποιείται σε αρτοσκευάσματα, τυριά και σάλτσες.

Τα ευρήματα για την πρόσθετη βιταμίνη C

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης, συσχετίσεις και με ορισμένα λεγόμενα «φυσικά» αντιοξειδωτικά συντηρητικά, όπως το κιτρικό οξύ και το ασκορβικό οξύ- ευρύτερα γνωστό ως βιταμίνη C- όταν χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα σε τρόφιμα για την αποφυγή αλλοιώσεων και αποχρωματισμού.

Η επικεφαλής της μελέτης, Ματίλντ Τουβιέ από το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας, διευκρίνισε ότι τα αποτελέσματα δεν αφορούν τις φυσικές μορφές αυτών των ουσιών που υπάρχουν σε φρούτα και λαχανικά, αλλά τις βιομηχανικές εκδοχές που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα στα τρόφιμα.

«Το φυσικά υπάρχον ασκορβικό οξύ και το προστιθέμενο ασκορβικό οξύ μπορεί να έχουν διαφορετικές επιδράσεις στην υγεία», ανέφερε η ίδια, υπογραμμίζοντας ότι τα ευρήματα δεν σημαίνουν πως η βιταμίνη C που περιέχουν φυσικά οι τροφές είναι επιβλαβής.

Η μελέτη έρχεται να προστεθεί σε μια αυξανόμενη σειρά ερευνών που συνδέουν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Προηγούμενες μελέτες έχουν ήδη συσχετίσει την υψηλή κατανάλωσή τους με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαταραχών ύπνου.

Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα συντηρητικά δεν βρίσκονται μόνο στα λεγόμενα «junk food». Σύμφωνα με προηγούμενη ανάλυση της ίδιας ερευνητικής ομάδας, μόλις το 35% των τροφίμων που περιέχουν συντηρητικά ανήκουν στην κατηγορία των υπερεπεξεργασμένων προϊόντων, γεγονός που δείχνει πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση τους στο σύγχρονο διατροφικό σύστημα.

Τα ευρήματα της νέας έρευνας συνδέονται και με προηγούμενες μελέτες της ίδιας επιστημονικής ομάδας, οι οποίες είχαν εντοπίσει συσχετίσεις ανάμεσα σε ορισμένα συντηρητικά και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου ή διαβήτη τύπου 2.

Σύμφωνα με εκείνες τις αναλύσεις, ουσίες όπως το νιτρώδες νάτριο, τα νιτρικά άλατα, τα σορβικά και το μεταδιθειώδες κάλιο είχαν συνδεθεί με υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του προστάτη, του μαστού και άλλων μορφών καρκίνου, καθώς και με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2.

Παράλληλα, ανεξάρτητοι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η νέα μελέτη είναι παρατηρητική και δεν μπορεί να αποδείξει άμεση σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Ωστόσο, σημειώνουν ότι οι ερευνητές έλαβαν υπόψη πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, όπως η ηλικία, ο δείκτης μάζας σώματος, το κάπνισμα, η φυσική δραστηριότητα και η συνολική ποιότητα της διατροφής.

Οι επιστήμονες τονίζουν επίσης, ότι τα συντηρητικά εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς συμβάλλουν στην αποτροπή αλλοιώσεων, στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην προστασία από βακτήρια ή μούχλα που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα νέα δεδομένα ενισχύουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη της επίδρασης των πρόσθετων τροφίμων στην υγεία και για μεγαλύτερη έμφαση σε διατροφικά πρότυπα που βασίζονται σε λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα.

Με πληροφορίες από CNN