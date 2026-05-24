ΗΠΑ-Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες αλλά χωρίς τελική συμφωνία

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να εμφανίζουν σημάδια προόδου, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, δεν αναμένεται υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μέσα στην ημέρα, καθώς οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, όπως οι όροι για τα Στενά του Ορμούζ, το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και οι λεπτομέρειες για την άρση κυρώσεων και το ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία και ότι οι περιορισμοί προς το Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου υπάρξει τελική συμφωνία.

ΗΠΑ-Ιράν: Διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με αβέβαιο αποτέλεσμα

Σε οικονομικό επίπεδο, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι ακόμη και αν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, η ομαλοποίηση των τιμών δεν θα είναι άμεση λόγω τεχνικών και εφοδιαστικών δυσκολιών.

Παράλληλα, διεθνείς πολιτικές αντιδράσεις εντείνονται. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις.

Στις ΗΠΑ, πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα εκφράζουν αντικρουόμενες απόψεις, με άλλους να βλέπουν θετικά μια πιθανή συμφωνία και άλλους να προειδοποιούν ότι μπορεί να αποτύχει χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Την ίδια στιγμή, αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ χώρες όπως το Πακιστάν και το Κατάρ φαίνεται να διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητών, μεταφέροντας προτάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Με πληροφορίες από CNN