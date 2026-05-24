Αυστραλία: Φυτό που θεωρούνταν εξαφανισμένο εδώ και 60 χρόνια βρέθηκε ξανά τυχαία

Ένα φυτό, που θεωρούνταν εξαφανισμένο εδώ και σχεδόν 60 χρόνια εντοπίστηκε ξανά σε απομακρυσμένη περιοχή της Αυστραλίας, χάρη σε μια τυχαία φωτογραφία που ανέβηκε σε εφαρμογή καταγραφής ειδών.

Το σπάνιο φυτό, με την ονομασία Ptilotus senarius, είχε να καταγραφεί από το 1967 και πολλοί επιστήμονες πίστευαν ότι είχε πλέον εξαφανιστεί από τη φύση.

Η ανακάλυψη του φυτού έγινε όταν ο Άαρον Μπιν, επαγγελματίας κηπουρός που συμμετείχε σε αποστολή καταγραφής πουλιών στην ενδοχώρα του Κουίνσλαντ, παρατήρησε έναν ασυνήθιστο θάμνο και τον φωτογράφισε. Αργότερα ανέβασε τις εικόνες στην πλατφόρμα iNaturalist, χωρίς να γνωρίζει τη σημασία τους.

Αυστραλία: Τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου» φυτού

Οι φωτογραφίες τράβηξαν την προσοχή του βοτανολόγου, Άντονι Μπιν από το Βοτανολόγιο του Κουίνσλαντ, ο οποίος αναγνώρισε αμέσως το είδος ως το «χαμένο» Ptilotus senarius.

«Ήταν μια απίστευτα τυχερή συγκυρία», δήλωσε ο ερευνητής Thomas Mesaglio από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο οποίος κατέγραψε επιστημονικά την επανεμφάνιση του φυτού.

Το φυτό διαθέτει μικρά μοβ-ροζ άνθη και αναπτύσσεται μόνο σε δύσβατες περιοχές κοντά στον Κόλπο της Καρπεντάρια, στη βόρεια Αυστραλία. Μέχρι σήμερα είχαν καταγραφεί μόλις δύο εμφανίσεις του είδους, ενώ οι επιστήμονες φοβούνταν ότι είχε προστεθεί στη λίστα εκατοντάδων φυτών που έχουν εξαφανιστεί παγκοσμίως από τον 18ο αιώνα και μετά.

Μετά τη νέα ανακάλυψη, το είδος αφαιρέθηκε από την κατηγορία των εξαφανισμένων φυτών και πλέον χαρακτηρίζεται ως «κρισίμως απειλούμενο», ώστε να ξεκινήσουν προσπάθειες προστασίας του.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η υπόθεση αναδεικνύει τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο που παίζουν οι πολίτες και οι εφαρμογές καταγραφής της φύσης στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα.

«Όσο περισσότερες πληροφορίες και παρατηρήσεις μοιράζονται οι άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν αυτά τα δεδομένα για την επιστήμη και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας», ανέφερε ο Mesaglio.

Με πληροφορίες από πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Ανακάλυψη σε φυτά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο παραγωγής φαρμάκων