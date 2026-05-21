Ενώσεις καταναλωτών καταγγέλλουν Meta, TikTok, Google - Ο λόγος

Ανάμεσα στις ενώσεις και η ΕΚΠΟΙΖΩ - Τι ζητούν από Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών

Καταγγελίες κατά των Meta, TikTok και Google υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες εθνικές αρχές η BEUC και 29 ενώσεις καταναλωτών από 27 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η ΕΚΠΟΙΖΩ, κατηγορώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες ότι απέτυχαν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τους καταναλωτές από διαδικτυακές χρηματοοικονομικές απάτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ, οι καταγγελίες βασίζονται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026 σε 13 ευρωπαϊκές χώρες και αφορά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA).

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν περίπου 900 διαφημίσεις που φέρονται να παραβίαζαν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προωθώντας οικονομικές απάτες, παραπλανητικά προϊόντα ή απαγορευμένες υπηρεσίες. Από αυτές, οι πλατφόρμες αφαίρεσαν μόλις το 27% μετά από σχετικές αναφορές, ενώ το 52% είτε απορρίφθηκε είτε αγνοήθηκε.

Οι ενώσεις καταναλωτών επισημαίνουν ότι εκατοντάδες παραπλανητικές διαφημίσεις εξακολουθούν να παραμένουν ενεργές, εκθέτοντας περισσότερους από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίους χρήστες κάθε μήνα σε κινδύνους οικονομικής απώλειας και άλλων ζημιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι διαδικτυακές οικονομικές απάτες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι καταναλωτές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ψηφιακές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές πληρωμές. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μόνο το 2024 οι οικονομικές απώλειες καταναλωτών από τέτοιες πρακτικές εκτιμάται ότι έφτασαν έως και τα 4,2 δισ. ευρώ.

Καταγγελίες κατά Meta, TikTok, Google: Τι ζητούν

Οι ενώσεις υποστηρίζουν ότι οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες δεν τηρούν επαρκώς τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία απαιτεί από τις εταιρείες να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα κατά του παράνομου περιεχομένου, να παρέχουν εύχρηστους μηχανισμούς αναφοράς και να απομακρύνουν άμεσα παράνομες διαφημίσεις και υπηρεσίες.

Όπως σημειώνεται, η έρευνα καταδεικνύει σημαντική απόκλιση μεταξύ των μέτρων που δηλώνουν ότι εφαρμόζουν οι πλατφόρμες και της πραγματικής αποτελεσματικότητάς τους στην αντιμετώπιση των οικονομικών απατών.

Οι ενώσεις καταναλωτών καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Εθνικούς Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών να εξετάσουν άμεσα τα μέτρα που έχουν λάβει οι Meta, TikTok και Google και να απαιτήσουν τη συμμόρφωσή τους με την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ζητούν την επιβολή κυρώσεων και προστίμων.

Με πληροφορίες από Reuters, Euractiv, ΑΠΕ-ΜΠΕ

