ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Η Ιαπωνία δοκιμάζει θεραπεία με anime για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης

Για την έρευνα αξιοποιήθηκαν άτομα ηλικίας 18-29 ετών που παρουσίαζαν συμπτώματα κατάθλιψης

The LiFO team
The LiFO team
ANIME ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ως έφηβος που δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στη ζωή της αγροτικής Σικελίας, ο ψυχίατρος Φραντσέσκο Πάντο βρήκε καταφύγιο στα anime, όπου ανακάλυψε χαρακτήρες που έμοιαζαν με τον άντρα που ήθελε να γίνει.

Τώρα που ζει στην Ιαπωνία, ο Πάντο πιστεύει ότι τα anime μπορούν να ωφελήσουν και άλλους και διερευνά αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτική μέθοδος, ειδικά για άτομα που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να ζητήσουν βοήθεια.

«Η χρήση των manga και των anime με στήριξε πάρα πολύ... ήταν πολύ σημαντικά εργαλεία συναισθηματικής υποστήριξης», δήλωσε ο Πάντο στο AFP.

«Μεγαλώνοντας στην Ιταλία, στη Σικελία, υπήρχαν πολύ ισχυρά στερεότυπα γύρω από το φύλο ή την αυτοέκφραση. Αλλά όταν ήμουν 12 ή 13 ετών άρχισα να παίζω αυτό το παιχνίδι που ονομάζεται «Final Fantasy»... και οι αρσενικοί πρωταγωνιστές μου έκαναν εντύπωση. Ήταν τόσο αρρενωποί και κουλ, αλλά με τον δικό τους τρόπο». 

Η πιλοτική μελέτη έξι μηνών του Πάντο σχετικά με τη «συμβουλευτική βασισμένη σε χαρακτήρες» στο Πανεπιστήμιο της πόλης της Γιοκοχάμα ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο.

Μπορούν τα anime να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη;

Στο πλαίσιο της δοκιμής, ο ίδιος και η ομάδα του εντόπισαν 20 άτομα ηλικίας 18-29 ετών που παρουσίαζαν συμπτώματα κατάθλιψης και τους παρείχαν διαδικτυακή συμβουλευτική από ψυχολόγο που εμφανιζόταν στην οθόνη ως άβαταρ anime με ψηφιακά τροποποιημένη φωνή.

Πιστεύει ότι το «φίλτρο της φαντασίας» μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να χαλαρώσουν και να αναγνωρίσουν τα προβλήματά τους — και ελπίζει ότι τα αποτελέσματα της δοκιμής θα επιβεβαιώσουν αυτή τη θεωρία.

Από μια σταθερή και αξιόπιστη φιγούρα «μητρικής ενέργειας» που κρατάει ένα τουφέκι, μέχρι έναν συναισθηματικά ευαίσθητο άνδρα «που μοιάζει με πρίγκιπα» και φοράει κάπα, δημιουργήθηκαν έξι διαφορετικοί χαρακτήρες ειδικά για τη μελέτη.

Κάθε ένας βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο αρχέτυπο των ιαπωνικών manga, ενώ οι συμμετέχοντες στη δοκιμή είχαν την ελευθερία να επιλέξουν μεταξύ τους.

«Προσπάθησα να ενσωματώσω σε κάθε χαρακτήρα μια συγκεκριμένη ψυχική διαμάχη. Ένας χαρακτήρας ονομάζεται Kuroto Nagi. Επηρεάζεται από διπολικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας», είπε ο Πάντο.

Άλλοι παλεύουν με διαταραχή μετατραυματικού στρες ή διαταραχές άγχους, ή αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ.

«Η ιδέα όμως είναι τα avatar να είναι 'διασκεδαστικά'», εξήγησε ο Πάντο, και παρόλο που ο ψυχολόγος περιγράφει την ιστορία του χαρακτήρα τους στην αρχή της συνεδρίας, τους δόθηκε οδηγία να μην κάνουν τα ζητήματα ψυχικής υγείας υπερβολικά εμφανή.

Ένας 24χρονος συμμετέχων στη δοκιμή εξήγησε πώς τον προσέλκυσε στη μελέτη η περιγραφή ενός από τους χαρακτήρες, για τον οποίο αναφερόταν ότι «αναζητούσε την αληθινή δύναμη».

«Αυτό με έκανε να νιώσω ότι θα μπορούσε να με βοηθήσει να πλησιάσω την απάντηση στα δικά μου προβλήματα», είπε ο συμμετέχων, ένας λάτρης των anime και προγραμματιστής παιχνιδιών, ο οποίος δεν μπορούσε να κατονομαστεί σύμφωνα με τους κανόνες της δοκιμής.

«Μπορεί να διευκολύνει την έκφραση των συναισθημάτων»

Η δοκιμή της πρώτης φάσης —η οποία παρακολούθησε τους καρδιακούς ρυθμούς και τον ύπνο των συμμετεχόντων— έχει ως κύριο στόχο να ελέγξει αν η θεραπεία με anime είναι εφικτή και αν αυτό το είδος θεραπείας μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης.

Ο Πάντο εξετάζει επίσης αν η θεραπεία θα μπορούσε να παρέχεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς τη μεσολάβηση ενός πραγματικού ψυχολόγου.

Το ερευνητικό πρόγραμμα είναι ένα από τα πολλά που προσπαθούν να βρουν λύσεις στα προβλήματα ψυχικής υγείας στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένου του «ikizurasa», ενός όρου που περιγράφει άτομα που βρίσκουν «δύσκολο να επιβιώσουν στην κοινωνία», όπως δήλωσε η Μίο Ισιί, μια καθηγήτρια που βοηθά στην καθοδήγηση του προγράμματος.

«Υπάρχουν πολλοί νέοι που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο ή να συνεχίσουν να εργάζονται. Επομένως, στόχος μας είναι να τους προσφέρουμε... νέες επιλογές για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους», είπε, προσθέτοντας ότι στην Ιαπωνία εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιο στίγμα όσον αφορά την αναζήτηση βοήθειας.

Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το 2022 μόνο το 6% των ανθρώπων στην Ιαπωνία είχε προσφύγει σε ψυχολογική συμβουλευτική για προβλήματα ψυχικής υγείας. Το ποσοστό αυτό ήταν πολύ υψηλότερο στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Χεσούς Μάγια, ο οποίος ειδικεύεται στην οικογενειακή θεραπεία στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης και δεν συμμετέχει στη δοκιμή, δήλωσε ότι η χρήση anime κατά τη διάρκεια των συνεδριών μπορεί να είναι «πραγματικά χρήσιμη».

«Μπορεί να διευκολύνει την έκφραση των συναισθημάτων... (και) την ταύτιση και την επικοινωνία μεταξύ του ασθενούς και του θεραπευτή», είπε.

Σύμφωνα με τους κανόνες της μελέτης, ο 24χρονος συμμετέχων στη δοκιμή —του οποίου οι αγαπημένες σειρές anime αυτή τη στιγμή περιλαμβάνουν το «The End of Evangelion» και το «Girls Band Cry»— δεν μπορούσε να σχολιάσει τη δοκιμή αυτή καθεαυτή.

Ωστόσο, δήλωσε ότι το anime του έδωσε τη «θέληση να ζήσει, βλέποντας χαρακτήρες γεμάτους ζωή που εργάζονται σκληρά για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους».

Η Ισιί ελπίζει ότι η θεραπεία θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους όλων των ηλικιών σε όλο τον κόσμο.

«Επειδή συνήθως οι άνθρωποι έχουν στίγματα και ψυχολογικά εμπόδια για να ζητήσουν βοήθεια σχετικά με την ψυχική τους υγεία», είπε. «Αλλά το anime ή η τεχνολογία μπορούν να τα μειώσουν».

Με πληροφορίες από AFP

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο μισός πλανήτης βλέπει anime στο Netflix – Ανακοινώθηκε νέα μεγάλη λίστα τίτλων

TV & Media / Ο μισός πλανήτης βλέπει anime στο Netflix - Ανακοινώθηκε νέα μεγάλη λίστα τίτλων

Πάνω από 150 εκατομμύρια νοικοκυριά παρακολουθούν anime στην πλατφόρμα – Τριπλασιασμός θεάσεων τα τελευταία πέντε χρόνια, με κορυφαίους τίτλους όπως τα «Sakamoto Days», «Cyberpunk: Edgerunners 2» και «My Melody & Kuromi» να επανέρχονται
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΝΟΙΑ ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ

Τech & Science / Η διακοπή αυτής της κακής συνήθειας ίσως συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως η μελέτη αυτή καταδεικνύει μόνο μια συσχέτιση και δεν αποδεικνύει ότι η διακοπή αυτής της συνήθειας μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και γνωστικής εξασθένησης
THE LIFO TEAM
ΣΜΝ ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΥΦΙΛΗ

Τech & Science / Σε ιστορικό υψηλό τα ΣΜΝ στην Ευρώπη: Ρεκόρ κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν δεν αντιμετωπιστούν, οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο, υπογονιμότητα και, στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα στην καρδιά και το νευρικό σύστημα
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΙΟΣ ΚΟΝΓΚΟ

Τech & Science / Γιατί είναι τόσο δύσκολο να περιοριστεί η τελευταία έξαρση του ιού Έμπολα;

Το συγκεκριμένο ξέσπασμα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo, το οποίο είχε να εμφανιστεί πάνω από μία δεκαετία και έχει προκαλέσει μόνο δύο προηγούμενες επιδημίες
THE LIFO TEAM
Το FaceTime είδε γυμνό και πάγωσε τη στιγμή για ζευγάρια από απόσταση

Τech & Science / Το FaceTime είδε γυμνό και πάγωσε τη στιγμή για ζευγάρια από απόσταση

Η λειτουργία Sensitive Content Warning της Apple, που θολώνει πιθανό γυμνό σε FaceTime, Messages και AirDrop, έχει γίνει viral στα social media, με χρήστες να λένε ότι τους διέκοψε σε απολύτως συναινετικές στιγμές με τους συντρόφους τους
THE LIFO TEAM
COLOSSAL BIOSCIENCES ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΥΓΑ

Τech & Science / Εταιρεία που θέλει να επαναφέρει το μαμούθ ανακοίνωσε ότι εκκόλαψε κοτόπουλα σε τεχνητά αυγά

Η εταιρεία μιλά για ένα νέο βήμα για τη «νεκρανάσταση» εξαφανισμένων ειδών, με στόχο η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πτηνών που θα μοιάζουν με το γιγαντιαίο moa της Νέας Ζηλανδίας
THE LIFO TEAM
Η Google θέλει να βάλει έναν AI βοηθό σε κάθε μικρή στιγμή της ημέρας σου

Τech & Science / Η Google θέλει να βάλει έναν AI βοηθό σε κάθε μικρή στιγμή της ημέρας σου

Στο Google I/O, η εταιρεία παρουσίασε το Gemini Spark, έναν AI βοηθό που θα οργανώνει email, σημειώσεις, αγορές και αναζητήσεις στο παρασκήνιο μαζί με νέα εργαλεία βίντεο και την επιστροφή των έξυπνων γυαλιών.
THE LIFO TEAM
You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Πολιτισμός / You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Ο σεναριογράφος του Ταξιτζή δοκίμασε μια ψηφιακή σύντροφο για να καταλάβει, όπως έγραψε, την αλληλεπίδραση ανδρών και γυναικών «μέσα στο matrix». Όταν όμως άρχισε να πιέζει τα όρια του προγράμματος, η AI φίλη του τον εγκατέλειψε.
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Τech & Science / Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Μια σειρά μικρού μήκους ταινιών, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικά περιοδικά πριν από 50 χρόνια, παρουσιάστηκε στο περιθώριο των Καννών και προβάλλεται στο Cultpix, με κυκλοφορία σε Blu-ray και περιορισμένη έκδοση VHS.
THE LIFO TEAM
Ο Πάπας ετοιμάζει την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο για την AI και τη βλέπει ως νέα Βιομηχανική Επανάσταση

Διεθνή / Ο Πάπας ετοιμάζει την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο για την AI και τη βλέπει ως τη νέα Βιομηχανική Επανάσταση

Στην πρώτη μεγάλη εγκύκλιο της παποσύνης του, ο Λέων ΙΔ΄ βάζει την τεχνητή νοημοσύνη δίπλα στη Βιομηχανική Επανάσταση, ανοίγοντας τη συζήτηση για την εργασία, τον πόλεμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
 
 