Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η κορυφή της Euroleague βάφτηκε ερυθρόλευκη»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Ολυμπιακός μετά τον θρίαμβο στο Final Four, επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και ανέβηκε για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη», εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια και σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα, τονίζοντας τη σημασία της άψογης διεξαγωγής του μεγάλου μπασκετικού γεγονότος.

Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 24, 2026