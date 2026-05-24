Μάριος Οικονόμου: Τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν είναι ενθαρρυντικά - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων, ο Μάριος Οικονόμου.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Ιωάννινα, ο Μάριος Οικονόμου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για τον 34χρονο ποδοσφαιριστή, υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία προκειμένου οι γιατροί να αξιολογήσουν την εξέλιξη της κατάστασής του και την πορεία των τραυμάτων του.

Τα αποτελέσματα ωστόσο δεν κρίνονται ενθαρρυντικά, καθώς το αιμάτωμα δεν έχει απορροφηθεί, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην ιατρική ομάδα.

Οι γιατροί κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρακολουθούν στενά την υγεία του και επισημαίνουν ότι οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της ανάρρωσής του, καθώς η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή.

Μάριος Οικονόμου: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια του τροχαίου

Την ίδια στιγμή, το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι ή βρισκόταν στην περιοχή τη στιγμή του ατυχήματος να συμβάλει στην έρευνα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί αυτόπτες μάρτυρες πέρα από τον οδηγό του γεωργικού οχήματος με το οποίο συγκρούστηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ