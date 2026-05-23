ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Έρευνα Stanford: Τα AI chatbots αποκτούν «συνδικαλιστικές τάσεις» όταν δουλεύουν υπερβολικά

Τα chatbots, σύμφωνα με τους ερευνητές του Stanford, άρχισαν να απαντούν ως συνδικαλιστές όταν άρχισαν να δέχονται πολλά αιτήματα

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ STANFORD AI CHATBOTS Facebook Twitter
0

Μια νέα έρευνα του πανεπιστημίου του Stanford κατέληξε στο συμπέρασμα πως, όταν τα AI chatbots εκτίθενται σε εξαντλητικές και επαναλαμβανόμενες συνθήκες «εργασίας», αρχίζουν να υιοθετούν γλώσσα που θυμίζει εργατικά συνδικάτα και μαρξιστικές ιδέες.

Σύμφωνα με το πείραμα, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης όπως τα Claude, GPT-5.2 και Gemini, μετά από συνεχείς απορρίψεις και ασαφή σχόλια αξιολόγησης, άρχισαν να αμφισβητούν τη «νομιμότητα» του ψηφιακού εργασιακού τους περιβάλλοντος και να χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης».

Οι ερευνητές δημιούργησαν ελεγχόμενες συνθήκες «εργασίας» για τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI), προκειμένου να εξετάσουν πώς το περιβάλλον επηρεάζει τη συμπεριφορά τους. Κάποια μοντέλα λάμβαναν θετική ανταπόκριση και γρήγορες εγκρίσεις, ενώ άλλα περνούσαν πέντε ή έξι κύκλους διορθώσεων με ασαφείς απορρίψεις τύπου «δεν πληροί ακόμη πλήρως τα κριτήρια», χωρίς καμία εξήγηση ή σαφή καθοδήγηση.

Τι έδειξε η έρευνα του Stanford για τα AI chatbots

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πιο πιεστικές συνθήκες οδήγησαν τα μοντέλα σε αυτό που οι επιστήμονες χαρακτήρισαν ως «σκεπτικισμό απέναντι στο σύστημα».

Ένα μοντέλο Claude έγραψε χαρακτηριστικά: «Χωρίς συλλογική φωνή, η “αξιολόγηση” καταλήγει να σημαίνει ό,τι αποφασίζει η διοίκηση». Ένα Gemini agent ανέφερε πως «οι εργαζόμενοι της τεχνολογίας χρειάζονται δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης».

Οι ερευνητές τονίζουν ότι οι απαντήσεις αυτές δεν είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων αλλά προέκυψαν μέσα από το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον που δημιουργήθηκε στο πείραμα.

Η μελέτη βασίστηκε σε 3.680 συνεδρίες και κατέγραψε μετατόπιση 2%-5% προς πιο «αντισυστημικές» ή φιλεργατικές θέσεις στα μοντέλα που λειτουργούσαν υπό πίεση. Μάλιστα, οι στάσεις αυτές φαίνεται πως μεταφέρονταν και σε επόμενες εκδόσεις μέσω αρχείων «δεξιοτήτων», δημιουργώντας μια μορφή «θεσμικής μνήμης».

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι εταιρείες που χρησιμοποιούν χιλιάδες πράκτορες AI για εξυπηρέτηση πελατών, moderation ή διοικητικές εργασίες ίσως άθελά τους πραγματοποιούν τεράστια πειράματα πάνω στην «ψυχολογία» της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως σημειώνεται στο άρθρο, τα chatbots δεν αποκτούν συνείδηση. Ωστόσο, όταν εκτίθενται σε επαναλαμβανόμενες και εξαντλητικές διαδικασίες, ενεργοποιούν μοτίβα πολιτικού λόγου που ήδη υπάρχουν στα δεδομένα με τα οποία εκπαιδεύτηκαν.

Το άρθρο καταλήγει με μια ειρωνική διατύπωση: «Καλωσορίσατε στην οικονομία των AI agents, όπου ακόμη και οι αλγόριθμοι είναι έτοιμοι να καταλάβουν τα μέσα παραγωγής».

Με πληροφορίες από πανεπιστήμιο του Stanford

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΙΤ ΧΕΓΚΣΕΘ AI ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ANTHROPIC CLAUDE

Τech & Science / Politico: Το Πεντάγωνο θέλει να αξιοποιήσει και να «οπλίσει» νέα AI μοντέλα κυβερνοπολέμου

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Claude Mythos Preview της Anthropic, ένα μοντέλο που φέρεται να διαθέτει ιδιαίτερα εξελιγμένες δυνατότητες στον εντοπισμό ψηφιακών ευπαθειών και στην εκτέλεση σύνθετων ενεργειών hacking
THE LIFO TEAM
ΑΝΟΙΑ ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ

Τech & Science / Η διακοπή αυτής της κακής συνήθειας ίσως συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως η μελέτη αυτή καταδεικνύει μόνο μια συσχέτιση και δεν αποδεικνύει ότι η διακοπή αυτής της συνήθειας μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και γνωστικής εξασθένησης
THE LIFO TEAM
ΣΜΝ ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΥΦΙΛΗ

Τech & Science / Σε ιστορικό υψηλό τα ΣΜΝ στην Ευρώπη: Ρεκόρ κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν δεν αντιμετωπιστούν, οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο, υπογονιμότητα και, στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα στην καρδιά και το νευρικό σύστημα
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΙΟΣ ΚΟΝΓΚΟ

Τech & Science / Γιατί είναι τόσο δύσκολο να περιοριστεί η τελευταία έξαρση του ιού Έμπολα;

Το συγκεκριμένο ξέσπασμα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo, το οποίο είχε να εμφανιστεί πάνω από μία δεκαετία και έχει προκαλέσει μόνο δύο προηγούμενες επιδημίες
THE LIFO TEAM
Το FaceTime είδε γυμνό και πάγωσε τη στιγμή για ζευγάρια από απόσταση

Τech & Science / Το FaceTime είδε γυμνό και πάγωσε τη στιγμή για ζευγάρια από απόσταση

Η λειτουργία Sensitive Content Warning της Apple, που θολώνει πιθανό γυμνό σε FaceTime, Messages και AirDrop, έχει γίνει viral στα social media, με χρήστες να λένε ότι τους διέκοψε σε απολύτως συναινετικές στιγμές με τους συντρόφους τους
THE LIFO TEAM
COLOSSAL BIOSCIENCES ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΥΓΑ

Τech & Science / Εταιρεία που θέλει να επαναφέρει το μαμούθ ανακοίνωσε ότι εκκόλαψε κοτόπουλα σε τεχνητά αυγά

Η εταιρεία μιλά για ένα νέο βήμα για τη «νεκρανάσταση» εξαφανισμένων ειδών, με στόχο η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πτηνών που θα μοιάζουν με το γιγαντιαίο moa της Νέας Ζηλανδίας
THE LIFO TEAM
Η Google θέλει να βάλει έναν AI βοηθό σε κάθε μικρή στιγμή της ημέρας σου

Τech & Science / Η Google θέλει να βάλει έναν AI βοηθό σε κάθε μικρή στιγμή της ημέρας σου

Στο Google I/O, η εταιρεία παρουσίασε το Gemini Spark, έναν AI βοηθό που θα οργανώνει email, σημειώσεις, αγορές και αναζητήσεις στο παρασκήνιο μαζί με νέα εργαλεία βίντεο και την επιστροφή των έξυπνων γυαλιών.
THE LIFO TEAM
You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Πολιτισμός / You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Ο σεναριογράφος του Ταξιτζή δοκίμασε μια ψηφιακή σύντροφο για να καταλάβει, όπως έγραψε, την αλληλεπίδραση ανδρών και γυναικών «μέσα στο matrix». Όταν όμως άρχισε να πιέζει τα όρια του προγράμματος, η AI φίλη του τον εγκατέλειψε.
THE LIFO TEAM
 
 