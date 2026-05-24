Οι μέλισσες «ζορίζονται» περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε όταν πετάνε και συλλέγουν γύρη

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι μέλισσες εξαντλούνται τόσο στην απογείωση όσο και στη συλλογή της γύρης

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Unsplash
Οι μέλισσες καταναλώνουν σχεδόν την ίδια ενέργεια κατά τη συλλογή γύρης όσο και κατά την απογείωσή τους, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι δονήσεις που χρησιμοποιούν οι μέλισσες για να απελευθερώσουν τη γύρη από τα λουλούδια, γνωστές ως «floral buzzing» ή «buzz pollination», αποτελούν μία από τις πιο απαιτητικές δραστηριότητες για τον οργανισμό τους.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε από τη Royal Society, είναι η πρώτη που μετρά άμεσα το ενεργειακό κόστος αυτής της διαδικασίας.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν αποικίες βομβίνων χρησιμοποιώντας λέιζερ και ειδικό εξοπλισμό μέτρησης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ακόμη και ένα μόνο «βούισμα» απαιτεί τεράστια ποσά ενέργειας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι μέλισσες αναγκάζονται πλέον να επιλέγουν πιο προσεκτικά ποια λουλούδια αξίζει να επισκεφθούν, ώστε να εξοικονομούν ενέργεια. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω της κλιματικής κρίσης και της απώλειας φυσικών οικοτόπων, που μειώνουν τη διαθεσιμότητα νέκταρος.



Μέλισσες: Η κλιματική κρίση αυξάνει την πίεση στους επικονιαστές

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η ενεργειακή επιβάρυνση δεν σταματά στη συλλογή της γύρης.

Μετά τις δονήσεις, οι μέλισσες πρέπει να καθαρίσουν και να αποθηκεύσουν τη γύρη στο σώμα τους, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιούν μια ακόμη πιο απαιτητική απογείωση λόγω του αυξημένου βάρους που μεταφέρουν.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ο μεταβολισμός μιας μέλισσας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μπορεί να φτάσει σε επίπεδα πάνω από 30 φορές υψηλότερα από αυτά της κατάστασης ηρεμίας, γεγονός που κατατάσσει τη συλλογή γύρης ανάμεσα στις πιο εξαντλητικές δραστηριότητές της.

Την ίδια ώρα, οι πληθυσμοί των βομβίνων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν σημαντική μείωση το 2024, με τους ειδικούς να αποδίδουν την πτώση στις ψυχρές και υγρές καιρικές συνθήκες.

Παρότι το 2025 σημειώθηκε μερική ανάκαμψη, αρκετά είδη εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Με πληροφορίες από Guardian

