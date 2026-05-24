Το αντισεισμικό επίτευγμα της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας: Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας χτίστηκε με εξελιγμένη αντισεισμική προστασία, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της ανθρωπότητας, φαίνεται πως δεν εντυπωσιάζει μόνο για το μέγεθος και τη συμμετρία της, αλλά και για την εξαιρετική αντοχή της στους σεισμούς.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας κατασκευάστηκε με δομικά χαρακτηριστικά που της επέτρεψαν να αντέξει, επί 4.600 χρόνια, σεισμικές δονήσεις οι οποίες πάρα ταύτα κατέστρεψαν άλλα κτίρια της περιοχής.

Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας: Πώς έφτασαν στο συμπέρασμά τους οι ερευνητές

Η πυραμίδα ανεγέρθηκε κατά την περίοδο του Παλαιού Βασιλείου της αρχαίας Αιγύπτου ως τάφος του φαραώ Χέοπα και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα στην ιστορία.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν σεισμογράφους για να καταγράψουν μικροδονήσεις σε 37 διαφορετικά σημεία μέσα και γύρω από την πυραμίδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μνημείο παρουσιάζει εξαιρετικά σταθερή και ομοιογενή αντίδραση στις δονήσεις, παρά το τεράστιο μέγεθος και την πολυπλοκότητά του.

Η μελέτη εντόπισε αρκετά στοιχεία που λειτουργούν ως φυσική αντισεισμική προστασία, όπως η εξαιρετικά πλατιά βάση, το χαμηλό κέντρο βάρους, η απόλυτη συμμετρία, η σταδιακή μείωση της μάζας προς την κορυφή αλλά και ο πολύπλοκος εσωτερικός σχεδιασμός με ειδικούς θαλάμους που μειώνουν την ένταση των δονήσεων.

Επιπλέον, η πυραμίδα έχει χτιστεί πάνω σε ιδιαίτερα ισχυρό ασβεστολιθικό υπόβαθρο.

Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας: Τι άλλο διαπίστωσαν οι ερευνητές

«Όλα αυτά τα στοιχεία δημιουργούν μία εξαιρετικά ισορροπημένη και συνεκτική κατασκευή», δήλωσε ο σεισμολόγος Μοχάμεντ Ελ Γκάμπρι από το Εθνικό Ινστιτούτο Αστρονομίας και Γεωφυσικής της Αιγύπτου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ειδικοί θάλαμοι πάνω από τον λεγόμενο «Θάλαμο του Βασιλιά» φαίνεται να λειτουργούν σαν μηχανισμός απορρόφησης σεισμικής ενέργειας, προστατεύοντας το σημαντικότερο σημείο της πυραμίδας από ισχυρές δονήσεις.

Παρότι οι επιστήμονες αποφεύγουν να υποστηρίξουν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι σχεδίασαν συνειδητά την πυραμίδα ως «αντισεισμική κατασκευή», θεωρούν πως μέσα από εμπειρία και δοκιμές ανέπτυξαν τεχνικές που οδήγησαν σε εξαιρετικά ανθεκτικά κτίσματα.

Αξίζει να αναφερθεί πως η ευρύτερη περιοχή της Αιγύπτου έχει δεχθεί ισχυρούς σεισμούς στο παρελθόν, όπως εκείνους του 1847 και του 1992, οι οποίοι προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές και εκατοντάδες θανάτους. Ωστόσο, η Μεγάλη Πυραμίδα υπέστη ελάχιστες ζημιές.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το μνημείο δεν αποτελεί μόνο τεχνικό κατόρθωμα, αλλά και απόδειξη της οργανωτικής ικανότητας του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού, καθώς η κατασκευή του απαιτούσε δεκάδες χιλιάδες εργάτες, πολύπλοκη εφοδιαστική αλυσίδα και μακροχρόνιο σχεδιασμό.

Με πληροφορίες από Reuters

