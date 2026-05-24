Οι επιστήμονες εντόπισαν τα απομεινάρια γαλαξία που «κατάπιε» ο Γαλαξίας μας

Ο Γαλαξίας μας δεν ήταν πάντα τόσο μεγάλος, αλλά μεγάλωσε σταδιακά μέσα από συγχωνεύσεις με μικρότερους γαλαξίες από την αρχή της κοσμικής ιστορίας

Φωτ. αρχείου Unsplash
Μια ομάδα αστρονόμων εντόπισε μια ασυνήθιστη συλλογή άστρων που ενδέχεται να αποτελεί τα απομεινάρια ενός μικρού γαλαξία, τον οποίο ο Γαλαξίας μας «κατάπιε» πριν από περίπου 10 δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι ερευνητές έδωσαν στον υποθετικό αυτό γαλαξία το όνομα «Loki», ενώ η ανακάλυψη αυτή, θα μπορούσε να αλλάξει την κατανόηση που έχουμε για το πώς εξελίχθηκε ο Γαλαξίας μας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο Γαλαξίας μας δεν ήταν πάντα τόσο μεγάλος, αλλά μεγάλωσε σταδιακά μέσα από συγχωνεύσεις με μικρότερους γαλαξίες από την αρχή της κοσμικής ιστορίας.

Ίχνη ενός «χαμένου» γαλαξία μέσα στον δικό μας

Η μελέτη εστιάζει σε άστρα φτωχά σε «μέταλλα», στοιχεία βαρύτερα από το υδρογόνο και το ήλιο, τα οποία εντοπίστηκαν σε απρόσμενη εγγύτητα με τον γαλαξιακό δίσκο.

Αυτά τα άστρα θεωρούνται πολύ παλιά και πιθανότατα, προέρχονται από έναν αρχαίο νάνο-γαλαξία που απορροφήθηκε από τον δικό μας.

Η ανάλυση δείχνει ότι περίπου 20 τέτοια άστρα μοιράζονται παρόμοια χημική σύσταση και κινούνται σε διαφορετικές τροχιές γύρω από τον Γαλαξία, κάτι που ενισχύει την υπόθεση ότι αποτελούν «σπασμένα κομμάτια» του ίδιου συστήματος που διαλύθηκε μετά από κοσμική σύγκρουση.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι ο Γαλαξίας μας έχει μεγαλώσει μέσω διαδοχικών συγχωνεύσεων με μικρότερους γαλαξίες, μια διαδικασία που συνεχίζεται εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.

Παρόμοια γεγονότα έχουν αφήσει ίχνη άστρων που σήμερα κινούνται μέσα στον Γαλαξία μας, χωρίς να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη η προέλευσή τους.

Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του «Loki», θα μπορούσε να σημαίνει ότι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του δικού μας παραμένει ακόμη κρυμμένο, ενώ οι επιστήμονες θα χρειαστούν περισσότερα δεδομένα για να επιβεβαιώσουν αν πρόκειται για έναν ξεχωριστό γαλαξία ή για μέρος ήδη γνωστών συγχωνεύσεων.

Με πληροφορίες από CNN

 
