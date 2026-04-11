Είναι πραγματικά απαραίτητο να πλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά τόσο σχολαστικά;

Η ακρίβεια στα ψώνια, έχει κάνει μέχρι και τα βίντεο με influencers που πλένουν λαχανικά ή φρούτα στο σπίτι τους, να γίνονται viral στο TikTok.

Σε αυτά τα βίντεο, φρούτα και λαχανικά βυθίζονται στο νερό ένα-ένα και «καθαρίζονται» με σόδα, ξίδι, ειδικά σαπούνια ή ακόμη και ακριβά ηλεκτρονικά συστήματα που ανακινούν και αφρίζουν το νερό.

Όμως τελικά, είναι πραγματικά απαραίτητο να καθαρίζουμε τα φρούτα και τα λαχανικά τόσο σχολαστικά;

Ή είναι υπερβολή για όσους δυσκολεύονται ακόμη και να ξεπλύνουν τα αχλάδια τους;





Η γνώμη των ειδικών στον τομέα των φρούτων

Για μία παραγωγό φρούτων από το Κουίνσλαντ και influencer στο TikTok με 26.000 ακολούθους, τα βίντεο αυτά προκαλούν «εκνευρισμό». «Δεν υπάρχει φρούτο, ούτε καν ανθεκτικό όπως τα μήλα, που να ωφελείται από το να το πλύνεις και μετά να το αποθηκεύσεις. Ιδιαίτερα φρούτα με μαλακή υφή, όπως φράουλες ή βατόμουρα, αν τα πλύνεις πριν τα φας, μειώνεται πολύ η διάρκεια ζωής τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια διαχειρίζεται τη «Piñata Farms», που προμηθεύει ανανάδες, φράουλες, βατόμουρα και μάνγκο σε σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας. Παρά το γεγονός ότι κατανοεί πως το περιεχόμενο στο FruitTok έχει αισθητικό χαρακτήρα, τονίζει ότι πολλές οδηγίες «δεν έχουν λογική».

Ένας ειδικός στη μικροβιολογία τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σουίνμπερν, εξηγεί ότι η βασική αρχή είναι: «Να είστε προσεκτικοί, αλλά όχι υπερβολικά φοβισμένοι».

Αναγνωρίζει τον κίνδυνο μικροβίων ή ρύπων που μπορεί να προκαλέσουν λιστέρια ή σαλμονέλα, καθώς και την παρουσία χημικών και φυτοφαρμάκων, αλλά όπως επισημαίνει, «δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε τροφή 100% αποστειρωμένη. Το σώμα μας είναι σχεδιασμένο να τα αντιμετωπίζει».

Όπως αναφέρουν, φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να ξεπλένονται με κρύο τρεχούμενο νερό λίγο πριν καταναλωθούν ή κοπούν, ιδιαίτερα εκείνα με φλούδα όπως ο πεπόνι , που είναι γνωστό για κρούσματα λιστέρια. Σφιχτοδεμένα λαχανικά, όπως μαρούλι, και προϊόντα όπως φύτρες φασολιών ή μπρόκολο, πρέπει επίσης να ξεπλένονται σχολαστικά, καθώς η βρωμιά μπορεί να παγιδευτεί στις πτυχώσεις τους.

Μαγείρεμα λαχανικών και χημικά υπολείμματα

Το μαγείρεμα των λαχανικών, καταστρέφει τα περισσότερα επικίνδυνα μικρόβια. Οι περισσότεροι ιοί και βακτήρια, όπως E. coli και σαλμονέλα, καταστρέφονται σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 60°C.

Παρ’ όλα αυτά, ένα απλό ξέπλυμα πριν το μαγείρεμα μειώνει την παρουσία χημικών ουσιών. Αν και υπάρχουν ανησυχίες για φυτοφάρμακα, ειδικά σε βατόμουρα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όλα τα χημικά είναι ρυθμισμένα και τα υπολείμματα που παραμένουν είναι σε ασφαλή επίπεδα.

Σύμφωνα με τους ίδιους, ο «νούμερο ένα κανόνας» για υγιεινό χειρισμό φρούτων είναι να «πλένετε τα χέρια σας». «Αν πλένετε τα χέρια σας πριν τοποθετήσετε τα ψώνια στο σπίτι, το 99% των προβλημάτων εξαφανίζεται», εξηγούν χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις διάσημες διαδικασίες «βαθύ καθαρισμού» στο διαδίκτυο, επισημαίνουν ότι μπορεί να μειώσουν ελαφρώς κάποια φυτοφάρμακα ή βακτήρια, αλλά δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικά.

Οποιοδήποτε προϊόν που μειώνει ελαφρώς τα υπολείμματα δεν σημαίνει ότι απομακρύνει όλα τα μικρόβια. Για παράδειγμα, η σόδα μπορεί να μειώσει κάποια υπολείμματα φυτοφαρμάκων στο μήλο, αλλά η αποφλοίωση είναι πιο αποτελεσματική. Σε μελέτες με μαρούλι, το ξίδι ρυζιού αφαίρεσε περισσότερα φυτοφάρμακα από σόδα ή λεμόνι, αλλά η αποτελεσματικότητα ποικίλλει ανά τύπο φυτοφαρμάκου.

«Μην πανικοβάλλεστε και μην αφήνεστε να σας παρασύρουν προϊόντα που υπόσχονται την απόλυτη καθαριότητα. Τίποτα δεν είναι τέλειο», καταλήγουν.

Με πληροφορίες από Guardian