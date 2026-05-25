Τελικά πρέπει όλοι να παίρνουμε κρεατίνη;

Ποια η αλήθεια για το συμπλήρωμα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη δημοφιλία;

Κάποτε ήταν προνόμιο των bodybuilders και των δρομέων, όμως η κρεατίνη πλέον προωθείται ως κάτι που μπορεί να βελτιώσει από τη λειτουργία του εγκεφάλου μέχρι τη «υγιή γήρανση».

Όμως πρέπει όλοι να τη λαμβάνουμε;

«Υπάρχουν πραγματικά ισχυρά στοιχεία ότι η κρεατίνη είναι αποτελεσματική», λέει η Bethan Crouse, αθλητική διατροφολόγος στο Loughborough University της Αγγλίας. «Από την πλευρά του αθλητισμού, είναι πιθανώς ένα από τα πιο καλά μελετημένα συμπληρώματα όσον αφορά την επίδρασή του στην απόδοση».

Η κρεατίνη βοηθά το σώμα να παράγει ενέργεια πιο αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια σύντομων και έντονων εκρήξεων δραστηριότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή υποστηρίζει την παραγωγή της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP), που αποτελεί το «ενεργειακό νόμισμα» του οργανισμού.

Το αποτέλεσμα είναι βελτίωση της μέγιστης ισχύος και μεγαλύτερη ικανότητα επαναλαμβανόμενης υψηλής έντασης προσπάθειας, όπως τα διαλειμματικά σπριντ.

«Είναι υπερβολή»

Πιο πρόσφατα, το ενδιαφέρον έχει επεκταθεί πέρα από το γυμναστήριο. Πρώιμες έρευνες δείχνουν ότι η κρεατίνη μπορεί να συμβάλει στη γνωστική λειτουργία, με ορισμένες μελέτες να υποδεικνύουν πιθανή προστασία από τη γνωστική έκπτωση.

«Αρκετές μεγαλύτερες μελέτες έχουν στρέψει την προσοχή εκεί», λέει η Crouse. «Με τη γήρανση του πληθυσμού, υπάρχει ενδιαφέρον για οτιδήποτε μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του εγκεφάλου». Ωστόσο, αν και τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, η έρευνα για τα γνωστικά οφέλη της κρεατίνης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

«Νομίζω ότι το να λέμε "όλοι πρέπει να παίρνουν κρεατίνη" είναι υπερβολή σε αυτό το στάδιο», σημειώνει. «Αν ασχολείσαι σοβαρά με τον αθλητισμό ή έχεις ήδη οργανώσει σωστά τη διατροφή σου και θέλεις να βελτιώσεις την απόδοση, τότε αξίζει να το σκεφτείς. Αλλά για τον γενικό πληθυσμό δεν είναι απαραίτητο».

Αυτό συμβαίνει και επειδή υπάρχουν πιο καθιερωμένοι (και φθηνότεροι) τρόποι για να υποστηρίξει κανείς τόσο τη σωματική όσο και τη γνωστική υγεία. Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός και το σκουμπρί συνδέονται σταθερά με καλύτερη υγεία του εγκεφάλου, όπως και φυτικές πηγές όπως ο λιναρόσπορος και οι σπόροι chia.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η κρεατίνη είναι ένα προαιρετικό συμπλήρωμα και όχι απαραίτητο.

Με πληροφορίες από Guardian

