Καρκίνος παχέος εντέρου: 5 τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής του

«Η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών είναι εξαιρετικά σημαντική για την πρόληψη του καρκίνου του εντέρου» τονίζει η ειδικός Bea Bakshi

Οι φυτικές ινές αποτελούν ένα από τα πιο βασικά θρεπτικά συστατικά για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και τη διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος στο έντερο.

Ειδικοί αναφέρουν μεταξύ άλλων πως ακόμη και μικρές αλλαγές στη διατροφή, με την προσθήκη τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες, μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας.

Παρατήρησαν, επίσης, πως τα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου μπορεί να αυξάνονται σε άτομα ηλικίας 20, 30 και 40 ετών, ωστόσο φαίνεται πως δεν καταναλώνουν -αρκετά- το κοινό θρεπτικό συστατικό που παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου.

Καρκίνος παχέος εντέρου: Οι 5 τροφές που σύμφωνα με γιατρό βοηθούν στην πρόληψη

Η γιατρός Bea Bakshi, ειδική στην πρόληψη του καρκίνου, τονίζει ότι «η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών είναι εξαιρετικά σημαντική για την πρόληψη του καρκίνου του εντέρου».

Αν και δεν υπάρχει απόλυτος τρόπος πρόληψης, μικρές διατροφικές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά τόσο στην πρόσληψη φυτικών ινών όσο και στη συνολική υγεία. Χαρακτηριστικά, παρέθεσε 5 τροφές, πλούσιες σε φυτικές ινές, που η συμπερίληψή τους στις καταναλωτικές συνήθειες, μπορούν να βοηθήσουν μακροπρόθεσμα.

  • Ξηροί καρποί και σπόροι

Ένας εύκολος τρόπος να αυξήσει κανείς τις φυτικές ίνες είναι να προσθέσει μικρές ποσότητες σε τροφές που ήδη καταναλώνει.

Σπόροι όπως τσία και λιναρόσπορος είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά και μπορούν να προστεθούν σε γιαούρτι ή βρώμη.

Ξηροί καρποί όπως αμύγδαλα, καρύδια και κάσιους αποτελούν επίσης καλή πηγή φυτικών ινών και υγιεινών λιπαρών, ιδανικοί για σνακ ή σαλάτες.

  • Όσπρια

Οι φακές, τα μαύρα φασόλια και τα ρεβύθια αποτελούν οικονομικές και θρεπτικές επιλογές, με 12 έως 15 γραμμάρια φυτικών ινών ανά φλιτζάνι.

Παράλληλα, είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σούπες, σαλάτες ή μαγειρευτά.

Η μείωση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, όπως τα αλλαντικά, μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου καρκίνου.

  • Δημητριακά ολικής άλεσης

Η αντικατάσταση επεξεργασμένων δημητριακών (λευκό ψωμί, ζυμαρικά) με προϊόντα ολικής άλεσης είναι ένας εύκολος τρόπος αύξησης των φυτικών ινών.

Η γιατρός και ειδική στον καρκίνο προτείνει στους αναγνώστες της να ξεκινήσουν την ημέρα τους με βρώμη, να επιλέξουν ποπ κορν ως σνακ καθότι δημητριακό ολικής άλεσης και ψωμί ολικής αλέσεως.

  • Φρούτα

Ορισμένα φρούτα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.

Τα βατόμουρα και τα σμέουρα (raspberries) φτάνουν περίπου τα 8 γραμμάρια ανά φλιτζάνι, ενώ μήλα και αχλάδια είναι επίσης καλές επιλογές,  ειδικά όταν καταναλώνονται με τη φλούδα.

Τα φρούτα αυτά περιέχουν και φλαβανόλες, που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής.

  • Σμούθι

Ένας εύκολος τρόπος να προσλάβει κανείς μεγάλη ποσότητα φυτικών ινών είναι μέσω ενός σμούθι.

Η συνταγή της γιατρού Bakshi περιλαμβάνει περίπου 30 γραμμάρια φυτικών ινών:

  • 1 φλιτζάνι σμέουρα
  • 2 ακτινίδια (με τη φλούδα)
  • 1 μπανάνα
  • 1 κουταλιά σπόρους chia
  • 1 κουταλιά λιναρόσπορο
  • μισό αβοκάντο
  • 1 φλιτζάνι γάλα αμυγδάλου ή βρώμης

Σε αντίθεση με τους χυμούς, τα smoothies διατηρούν τις φυτικές ίνες των φρούτων και αποτελούν πρακτική λύση για μια ισορροπημένη διατροφή, ακόμη και σε απαιτητική καθημερινότητα.

Με πληροφορίες από Business Insider

