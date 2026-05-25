Η Oprah έβαλε το Claude να ρωτήσει τον δημιουργό του γιατί χτίζει μια AI που φοβάται ο ίδιος

Η Oprah Winfrey κάλεσε στο podcast της τους Dario και Daniela Amodei, τα αδέλφια που συνίδρυσαν την Anthropic και βρίσκονται πίσω από το Claude.

Όμως η πιο χαρακτηριστική στιγμή της συνέντευξης ήρθε πριν ακόμη αρχίσει κανονικά η κουβέντα: η Oprah ζήτησε από το ίδιο το Claude να της πει ποια είναι η πιο πιεστική ερώτηση που θα έπρεπε να κάνει στον δημιουργό του.

Η Winfrey είπε ότι χρησιμοποιεί συχνά την τεχνητή νοημοσύνη για έρευνα, αλλά όχι για να φτιάχνει ερωτήσεις συνεντεύξεων, επειδή θέλει να κρατά «την καρδιά» των ερωτήσεων δική της. Αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση. Ρώτησε το Claude τι θα έπρεπε να ρωτήσει τον Dario Amodei σε μια συζήτηση μαζί του, και η απάντηση του chatbot πήγε κατευθείαν στον πυρήνα του θέματος: γιατί ένας άνθρωπος που μιλά ανοιχτά για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να αναπτύσσει μία από τις πιο ισχυρές τεχνολογίες της εποχής;

Η συνέντευξη, που κυκλοφόρησε στις 19 Μαΐου, είχε τον τίτλο The Founders of Claude AI Tell Oprah About the Impact Artificial Intelligence Has on Your Life και κινήθηκε ανάμεσα στην καθημερινή χρήση της AI, την επίδρασή της στα παιδιά, την εργασία, την εκπαίδευση και τους κινδύνους που οι ίδιοι οι δημιουργοί της λένε ότι προσπαθούν να περιορίσουν.

Το δεύτερο μεγάλο σημείο της συζήτησης ήταν το Πεντάγωνο. Σύμφωνα με το Inc., οι Dario και Daniela Amodei μίλησαν στην Oprah για την απόφασή τους να αρνηθούν αιτήματα των αμερικανικών στρατιωτικών υπηρεσιών να αφαιρεθούν ή να χαλαρώσουν ορισμένα safety guardrails γύρω από το Claude. Η Anthropic έχει υποστηρίξει ότι δεν θέλει το μοντέλο της να χρησιμοποιηθεί για πλήρως αυτόνομα φονικά όπλα ή για μαζική εσωτερική παρακολούθηση πολιτών.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο ότι μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης μιλά για κανόνες ασφαλείας. Είναι ότι όλο αυτό ειπώθηκε μπροστά στην Oprah, δηλαδή σε ένα από τα πιο mainstream πρόσωπα της αμερικανικής τηλεοπτικής κουλτούρας. Η AI δεν συζητιέται πια μόνο σε συνέδρια τεχνολογίας, policy papers και Silicon Valley panels. Μπαίνει στο πιο αναγνωρίσιμο αμερικανικό σαλόνι εξομολόγησης, με όρους φόβου, ευθύνης, παιδιών, εξουσίας και εμπιστοσύνης.

Στην ίδια συζήτηση, οι Amodei αναφέρθηκαν και στην επιλογή της Anthropic να μη στηρίζει το Claude σε διαφημίσεις, καθώς το μοντέλο διαχειρίζεται συχνά προσωπικές και ευαίσθητες συνομιλίες. Η Daniela Amodei μίλησε επίσης για τους περιορισμούς στη χρήση από ανηλίκους, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν επιτρέπει τη χρήση του Claude από άτομα κάτω των 18 ετών.

Το πιο δυνατό, όμως, παραμένει το αρχικό εύρημα: η Oprah άφησε το Claude να ανοίξει την κουβέντα με τον ίδιο του τον δημιουργό. Και το Claude, αντί να δώσει μια ανώδυνη ερώτηση για το μέλλον της τεχνολογίας, πήγε εκεί όπου βρίσκεται όλη η αμηχανία της εποχής: πώς μπορείς να φτιάχνεις ένα εργαλείο που υπόσχεται να αλλάξει τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα προειδοποιείς ότι μπορεί να τον κάνει αγνώριστο;

Με στοιχεία από The Oprah Podcast, Inc. και transcript της συνέντευξης