Νέα έρευνα: Η «πολύ βαρετή» συνήθεια που είναι το κλειδί για την απώλεια περισσότερου βάρους

Η συνέπεια είναι το κλειδί όταν πρόκειται για την απώλεια βάρους.

Ενώ οι ειδικοί διατροφής επαινούν εδώ και καιρό μια διατροφή που να έχει ποικιλία, μια νέα μελέτη στο περιοδικό Health Psychology δείχνει ότι η κατανάλωση «του ίδιου πράγματος» μέρα με τη μέρα μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια κιλών πιο γρήγορα από την κατανάλωση μιας ποικιλίας τροφών.

Με σχεδόν 3 στους 4 ενήλικες στις ΗΠΑ να είναι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι- και καθώς οι φαρμακευτικές εταιρείες αγωνίζονται να κατοχυρώσουν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα φάρμακο απώλειας βάρους χωρίς εξουθενωτικές παρενέργειες- φαίνεται ότι όλοι σκέφτονται υγιείς, βιώσιμους τρόπους για να αδυνατίσουν γρήγορα.

Η επιλογή «του βαρετού πιάτου» μπορεί να μην είναι ελκυστική, αλλά έχει τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματική.

Για αυτή τη μελέτη, μια ομάδα ερευνητών στην Πενσυλβάνια και το Όρεγκον ανέλυσε δεδομένα από 112 παχύσαρκους ή υπέρβαρους ενήλικες που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους και συμπεριφοράς για 12 εβδομάδες.

Για να προσδιορίσουν πόσο «ρουτινοποιημένη» ήταν η διατροφή κάθε συμμετέχοντα, οι ερευνητές έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στο πόση ήταν η διακύμανση στην πρόσληψη θερμίδων ενός ατόμου από μέρα σε μέρα και στο πόσο συχνά καταγράφονταν τα ίδια σνακ και γεύματα.

Οι συμμετέχοντες που έχασαν το μεγαλύτερο βάρος συχνά ακολουθούσαν μια πιο σταθερή διατροφή από εκείνους που έχασαν λιγότερα κιλά. Όσοι επαναλάμβαναν γεύματα, έχασαν κατά μέσο όρο 5,9% του σωματικού τους βάρους, ενώ όσοι αναζητούσαν κάτι καινούργιο έχασαν κατά μέσο όρο 4,3%.

Η απώλεια βάρους μειώθηκε κατά περίπου 0,6% για κάθε αύξηση 100 θερμίδων στην ημερήσια διακύμανση, σύμφωνα με τη μελέτη.

Αυτή η απόκλιση πιθανότατα οφείλεται στη θερμιδική συνέπεια και απλότητα, δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, κοινωνική/ψυχολόγος υγείας του Oregon Research Institute, Charlotte Hagerman.

Κατά τις ώρες των γευμάτων, η απλοποίηση των επιλογών και η τήρηση μιας τακτικής εναλλαγής μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη πιο υγιεινών συνηθειών - και να σας εμποδίσει να επιδιώκετε πρόχειρο φαγητό για να καλύψετε τα κενά.

Απώλεια βάρους: Τι έδειχναν προηγούμενες έρευνες

Γιατί λοιπόν η διατροφική ποικιλία έχει ιστορικά συνδεθεί με έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής;

Προηγούμενες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην διατροφική ποικιλία εντός θρεπτικών ομάδων τροφίμων, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, ανέφεραν οι συγγραφείς της μελέτης.

Γενικά, οι γιατροί επαινούν τη μεσογειακή διατροφή- η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από φρούτα, λαχανικά, φασόλια, ψάρια και άλλες ποικίλες πηγές θρεπτικών συστατικών- για τα οφέλη της για την υγεία.

Αυτή και παρόμοιες δίαιτες, καθώς και μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών για χορτοφάγους, έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τη μεταβολική υγεία, μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου, βοηθούν στην προστασία από τη γνωστική εξασθένηση και ακόμη και βελτιστοποιούν το σπέρμα.

Όμως, όπως έλαβαν υπόψη η Hagerman και η ομάδα της κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς τους, αυτό το είδος διατροφής είναι όλο και λιγότερο προσβάσιμο.

«Αν ζούσαμε σε ένα πιο υγιεινό διατροφικό περιβάλλον, ίσως να ενθαρρύναμε τους ανθρώπους να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία στη διατροφή τους», είπε η Hagerman. «Ωστόσο, το σύγχρονο διατροφικό μας περιβάλλον είναι πολύ προβληματικό».

Με άλλα λόγια, η πλειοψηφία των Αμερικανών παίρνει πάνω από τις μισές ημερήσιες θερμίδες της από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία συχνά είναι γεμάτα με υπερβολικό νάτριο, ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά, και έχουν αποδειχθεί ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής προσβολής.

Δεδομένων των επιλογών που διαθέτει ο μέσος άνθρωπος που τρώει σήμερα, η Hagerman είπε ότι «οι άνθρωποι μπορεί να τα καταφέρνουν καλύτερα με μια πιο επαναλαμβανόμενη διατροφή που τους βοηθά να κάνουν με συνέπεια πιο υγιεινές επιλογές, ακόμα κι αν μπορεί να θυσιάσουν κάποια διατροφική ποικιλία».

Με πληροφορίες από New York Post

