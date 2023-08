Η Σιμόν Μπάιλς επέστρεψε στους αγώνες μετά από 2 χρόνια- Και κυριάρχησε ξανά

Η Σιμόν Μπάιλς επέστρεψε μετά από δύο χρόνια αποχής και κυριάρχησε για μία ακόμα φορά στο US Classic.

Η τέσσερις φορές χρυσή Ολυμπιονίκης δεν έχει αγωνιστεί από το 2021, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να κυριαρχήσει για μία ακόμα αφορά. Κέρδισε συνολική βαθμολογία 59.100, σημειώνοντας 14.0 στους ασύμμετρους ζυγούς 14.8 στη δοκό ισορροπίας και 14.9 στις ασκήσεις εδάφους.

Ο Σιμόν Μπάιλς τερμάτισε πρώτη σε όλα τα αγωνίσματα εκτός από τους ασύμμετρους ζυγούς που ήρθε τρίτη.

«Το κάνω για μένα. Θα βάλω τον εαυτό μου πρώτο», είπε η Σιμόν Μπάιλς για το χρυσό της μετάλλιο στο Sporting News. Φρόντισε ωστόσο να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της και το πλήθος που την επευφημούσε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στους αγώνες.

«Αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα μετά από όλα όσα αυτά συνέβησαν στο Τόκιο. Δούλεψα πολύ με τον εαυτό μου, εξακολουθώ να κάνω θεραπεία και ήταν απλά τόσο συναρπαστικό να βγαίνω εδώ και να έχω την αυτοπεποίθηση που είχα», πρόσθεσε η Ολυμπιονίκης.

Μετά τη νίκη της αυτή η Σιμόν Μπάιλς προκρίθηκε επίσημα στο εθνικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η Σιμόν Μπάιλς είχε καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση από τον γιατρό της ομάδας γυμναστικής των ΗΠΑ, Λάρι Νάσαρ και μαζί με εκατοντάδες άλλες γυναίκες είχε καταθέσει στο Κογκρέσο ότι FBI και αθλητικοί φορείς έκαναν τα «στραβά μάτια» στις καταγγελίες τους.

