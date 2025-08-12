ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Αθλητισμός /

Η στιγμή που η Ραντουκάνου διαμαρτύρεται για μωρό που κλαίει στις κερκίδες - Η απάντηση της διαιτήτριας

«Κλαίει εδώ και δέκα λεπτά», είπε

Η στιγμή που η Ραντουκάνου διαμαρτύρεται για μωρό που κλαίει στις κερκίδες - Η απάντηση της διαιτήτριας Facebook Twitter
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Η Έμα Ραντουκάνου είχε μια αναπάντεχα κωμική στιγμή στο Cincinnati Open, κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου απέναντι στη Νο1 του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα, όταν ένας μικρός θεατής έκλεψε την παράσταση.

Λίγο πριν σερβίρει σε κρίσιμο σημείο του αγώνα, η Βρετανίδα σταρ άκουσε επίμονο κλάμα παιδιού από τις κερκίδες και σταμάτησε τον ρυθμό της για να απευθυνθεί προς τη διαιτησία: «Κλαίει εδώ και δέκα λεπτά», είπε, με την ρέφερι να απαντά αστειευόμενη: «Θέλεις να το βγάλω από το γήπεδο;».

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια και χειροκροτήματα, ενώ η Ραντουκάνου γέλασε κι εκείνη, αναγνωρίζοντας την αστεία στιγμή. Η διαιτητής τόνισε ότι θα κάνει σχετική ανακοίνωση, αλλά ο αγώνας έπρεπε να συνεχιστεί.

Η Ραντουκάνου πήρε τελικά τον πόντο, ωστόσο η Σαμπαλένκα επικράτησε έπειτα από μια σκληρή μάχη με 7–6, 4–6, 7–6, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Μπουθάς Μανέιρο.

Η Σαμπαλένκα, που είχε κατακτήσει το τουρνουά πέρυσι, συνεχίζει την πορεία της, ενώ η… μίνι θεατρική σκηνή με το κλάμα του μικρού θεατή θα μείνει ως η πιο χαριτωμένη διακοπή του φετινού Cincinnati Open.


 

Αθλητισμός

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Διεθνή / Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Το μεγάλο αστέρι του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια, κατήγγειλε η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
LIFO NEWSROOM
 
 