Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20: Χρυσό μετάλλιο για τη Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία

Η Μαρία Ραφαηλίδου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, φέρνοντας το μοναδικό μετάλλιο στην Ελλάδα από τη διοργάνωση

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20: Χρυσό μετάλλιο για τη Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία
Η Μαρία Ραφαηλίδου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Κ20 / Φωτ. Instagram / @hellenic_olympic_committee
Η Μαρία Ραφαηλίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στη σφαιροβολία.

Με τον τίτλο του μεγάλου φαβορί από πριν, η Ελληνίδα αθλήτρια κατάφερε την καλύτερη βολή στα 16 μέτρα και 16 εκατοστά, φέρνοντας το μοναδικό μετάλλιο στην Ελλάδα από τη διοργάνωση.

Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο η Μαρία Ραφαηλίδου τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής υποδέχτηκαν κατάλληλα, την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Το μετάλλιο αυτό ήταν το μοναδικό για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 που διεξάγεται στο Τάμπερε της Φινλανδίας. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευχαριστημένη με τον εαυτό μου αυτή τη χρονιά. Ειδικά σε αυτό τον αγώνα έδωσα όλο μου το είναι, ακόμη και αν δεν έφτασα την επίδοσή μου, είμαι υπερευχαριστημένη. Ήθελα να πάω μόνο για το χρυσό δεν είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Είχα πάρα πολύ άγχος αλλά δεν με πήγε πίσω», ανέφερε μετά τη νίκη της, η Μαρία Ραφαηλίδου.

