Εθνική Ελλάδας: «Είδαμε στοιχεία που πρέπει να διορθώσουμε» είπε ο Σπανούλης μετά τη νίκη επί του Βελγίου

Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας της ενόψει του Eurobasket 2025 η Εθνική Ανδρών.

Η «γαλανόλευκη» ομάδα, αν κι αγωνίστηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο -ο οποίος είχε πολύ λίγες προπονήσεις στα πόδια του- επικράτησε σχετικά εύκολα του Βελγίου με 74-60 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο πρώτο (απ' τα συνολικά επτά) φιλικά τεστ που θα δώσει ως την «εκκίνηση» της μεγάλης διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ της Εθνικής και κορυφαίος του παρκέ ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 18 πόντους, ενώ υπήρξε μεγάλος πλουραλισμός στο σκοράρισμα από συνολικά 11 παίκτες. Πλην του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε επίσης στη διάθεσή του τους Κώστα Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Όμηρο Νετζήπογλου και Αλέξανδρο Νικολαΐδη και δοκίμασε πολλά σχήματα, απέναντι σε μία σκληροτράχηλη ομάδα η οποία θα συμμετάσχει στον 4ο όμιλο του Eurobasket.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 36-28, 52-49, 74-60

Ο Βασίλης Σπανούλης χαρακτήρισε το παιχνίδι ως ένα πρώτο «τεστ» για να δει πού βρίσκεται η ομάδα. «Είδαμε κάποια καλά στοιχεία και κάποια που πρέπει να διορθώσουμε» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο προπονητής της Ελλάδας: «Θέλαμε να δώσουμε ένα φιλικό να δούμε που βρισκόμαστε. Είδαμε αρκετά καλά πράγματα. Είδαμε και κάποια πράγματα είδαμε που θα βελτιώσουμε. Η ομάδα έχει δυνατότητες. Μοιράσαμε τον χρόνο. Πιο σημαντικό είναι να έχουμε υγεία. Τραυματίστηκε ο Ζούγρης, έχει ένα διάστρεμμα που ακόμα δε ξέρουμε τι είναι. Τραυματίστηκε ο Λιοτόπουλος. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε».

Για τις νέες παρουσίες στην Εθνική: «Το θέμα είναι να είναι όλοι έτοιμοι να πάρουν την ευκαιρία. Να δουλεύουν καθημερινά. Στη ζωή δε μας χαρίζεται τίποτα. Παίρνει ο καθένας αυτό που του αξίζει».

«Πρέπει να είμαστε καλή και στην άμυνα και στην επίθεση. Πολλές καλές άμυνες δε τις μετουσιώσαμε και πρέπει να το βελτιώσουμε»