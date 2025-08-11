ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Θύμα απάτης ο Νίκος Γκάλης: Fake βίντεο τον δείχνει καθισμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη για AI βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη για βίντεο που τον δείχνουν σε αναπηρικό αμαξίδιο / Φωτ.: NDPPHOTO
Θύμα απάτης έπεσε ο Νίκος Γκάλης, με fake βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, να τον δείχνει καθισμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Με ανάρτησή του, ο ίδιος κάλεσε τους ακολούθους τους «να είναι πολύ προσεκτικοί» με λογαριασμούς -κυρίως στο TikTok- που δημιουργούν βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης «με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο».

Αφορμή για τη δημοσίευσή του, στάθηκαν παραποιημένα ΑΙ βίντεο, τα οποία τον έδειχναν τον κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή σε αναπηρικό αμαξίδιο λόγω αρθρίτιδας.

«Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα» σχολίασε μέσω του λογαριασμού του στο facebook ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ.

