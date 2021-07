Η Σιμόν Μπάιλς, η απόλυτη σταρ της ενόργανης γυμναστικής, ήθελε να γράψει ιστορία στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο, αλλά ένας τραυματισμός της χάλασε τα σχέδια.

Η 24χρονη Αμερικανίδα αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον τελικό του ομαδικού, για «ιατρικούς λόγους», σύμφωνα με την ομοσπονδία γυμναστικής των ΗΠΑ.

Μετά από προσπάθειά της στο άλμα, η Μπάιλς φάνηκε να παραπατάει στην προσγείωση. Αμέσως μετά αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, συνοδευόμενη από μέλος του προπονητικού τιμ και η Τζόρνταν Τσάιλς πήρε τη θέση της στους ασύμμετρους ζυγούς.

Λίγο αργότερα, η Μπάιλς επέστρεψε, φορώντας φόρμες. Αγκάλιασε τις συναθλήτριές της και τις παρακολούθησε να αγωνίζονται, φωνάζοντας για να τις ενθαρρύνει.

«Η Σιμόν αποσύρθηκε από τον τελικό του ομαδικού, λόγω ιατρικού ζητήματος. Θα γίνεται καθημερινή αξιολόγηση που θα καθορίσει την ιατρική άδεια για μελλοντικούς αγώνες», ανακοίνωσε η ομοσπονδία γυμναστικής των ΗΠΑ.

