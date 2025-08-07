Η ώρα και το κανάλι για τους αγώνες ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται απόψε στις μάχες της Ευρώπης με τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League και με την ΑΕΚ να αγωνίζεται στο Confernece League.

Η ΑΕΚ ρίχνεται πρώτη στις μάχες της Ευρώπης, καθώς αντιμετωπίζει το απόγευμα της Πέμπτης (19:00 - Cosmote Sports 2 HD) τον Άρη Λεμεσού στο «Αλφαμέγα» για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η ΑΕΚ, έχοντας τη στήριξη περίπου 2.500 - 3.000 φιλάθλων της, καλείται να βάλει βάσεις πρόκρισης στην Κύπρο ενόψει της ρεβάνς των δυο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα που θα περάσει στα Play Offs του Conference League θα διεκδικήσει μια θέση στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA κόντρα στη νικήτρια του ζευγαριού Άντερλεχτ - Σέριφ Τίρασπολ.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο ματς. Ο αντίπαλος είναι στην κορυφή του κυπριακού πρωταθλήματος, μια δύσκολη και οργανωμένη ομάδα, με καλή δομή. Οι συνθήκες με τον καιρό είναι δύσκολες, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει καλοκαίρι στην Κύπρο. Αυτά είναι καμπανάκια και υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δεν μου αρέσει καθόλου, σαν να έχουμε έρθει σε... διακοπές. Είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι» τόνισε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής των ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.

Ο ΠΑΟΚ για το πρώτο βήμα πρόκρισης απέναντι στην Βόλφσμπεργκερ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Βόλφσμπεργκερ στο γήπεδο της Τούμπας (Πέμπτη 7/8, 20:30), προκειμένου να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα Play Off του Europa League. Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» ολοκληρώθηκε δίχως νεότερα προβλήματα.



Η τελευταία προπόνηση της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου ήταν αφιερωμένη στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες πριν την αναμέτρηση με τους Αυστριακούς, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.



Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία. Αυτοί είναι και οι μόνοι παίκτες, στους οποίους δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός.

Αναλυτικά την αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ, για το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί sold out, συγκροτούν οι: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Τάισον, Σορετίρε, Τσάλοφ, Μύθου.

Παναθηναϊκός χωρίς Ιωαννίδη και Μπακασέτα κόντρα στην Σαχτάρ

Ο Παναθηναϊκός χωρίς τους δύο πρώτους αρχηγούς του που έχουν τεθεί νοκ-άουτ με μυϊκούς τραυματισμούς -ο Φώτης Ιωαννίδης με θλάση α’ βαθμού στον δεξιό προσαγωγό που υπέστη στη ρεβάνς με τους Ρέιντζερς κι ο Τάσος Μπακασέτας με τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο μυ- υποδέχεται απόψε το βράδυ (7/8, 21:00, CosmoteSports 1HD) τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, αναζητώντας μια νίκη «δήλωση» απέναντι σ’ έναν αντίπαλο επιπέδου Champions League.

Η Σαχτάρ των πολλών Βραζιλιάνων «έλαμψε» στον προηγούμενο γύρο του Europa League, όπου έκανε... περίπατο απέναντι στην Μπεσίκτας του «πανάκριβου» ρόστερ, όμως ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να κάνει όλα όσα δεν... έκανε στα δύο παιχνίδια με τους Ρέιντζερς, όπου η αναποτελεσματικότητά του, του στέρησε την ευκαιρία να πάρει μία μεγάλη πρόκριση.

Ο Ρουί Βιτόρια ολοκλήρωσε το βράδυ της Τετάρτης (6/8) στο «Γ. Καλαφάτης» την προετοιμασία της ομάδας του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι με τους Ουκρανούς κι ετοιμάζει αλλαγές στο βασικό σχήμα.

Στην άμυνα η τετράδα αναμένεται να είναι ίδια σε σχέση με το δεύτερο ματς απέναντι στους Σκωτσέζους, με τους Κώτσιρα, Κυριακόπουλο στα δύο άκρα και τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά κεντρικό δίδυμο μπροστά απ’ τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Στη μεσαία γραμμή οι Τσιριβέγια και Μαξίμοβιτς θα παίξουν στον άξονα, με τον Τσέριν λίγο πιο μπροστά τους σε πιο «ελεύθερο» ρόλο, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης θα πάρουν θέση οι Τετέ (δεξιά) και Φακούντο Πελίστρι (αριστερά), με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να έρχεται απ’ τον πάγκο ως έξτρα επιλογή, λόγω μικροενοχλήσεων που έχει στη γάμπα.

Διαθέσιμος είναι και ο Ανάς Ζαρουρί, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση και υπολογίζεται ως μία ακόμη επιλογή απ’ τον πάγκο.

Στη λίστα που δηλώθηκε απ’ τον Παναθηναϊκό στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος και οι νεαροί Φικάι, Λάβδας και Σκαρλατίδης (List B).