Παντρεύονται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσαν τις φήμες, ότι ετοιμάζονται να παντρευτούν.

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η σύντροφος και μητέρα των δύο παιδιών του ποδοσφαιριστή, δημοσίευσε φωτογραφία με το εκκεντρικό μονόπετρο δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

Το χέρι της Ροντρίγκεζ ακουμπά επάνω στου Ρονάλντο στη φωτογραφία με την οποία επιβεβαιώνουν τον γάμο τους, έπειτα από περίπου 10 χρόνια σχέσης. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, γράφει: «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου».

Η 31χρονη εθεάθη για πρώτη φορά πλάι στον τότε σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, προς τα τέλη του 2016 και όπως έχει η ίδια υποστηρίξει σε συνεντεύξεις της, «ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά».

«Η πρώτη μας συνάντηση ήταν στο Gucci, όπου εργαζόμουν ως βοηθός πωλητή» είχε πει σε συνέντευξή της στη Sun. «Λίγες μέρες αργότερα, είδαμε ξανά ο ένας τον άλλον σε εκδήλωση ενός άλλου brand. Τότε ήταν που μπορέσαμε να μιλήσουμε σε χαλαρή ατμόσφαιρα, έξω από το εργασιακό μου περιβάλλον. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και για τους δύο».

Νωρίτερα φέτος, όταν γιόρταζε τα γενέθλιά της, ο Ρονάλντο έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στη Ροντρίγκεζ : «Για τη μητέρα, τη σύντροφο, τη φίλη, τη σύζυγό μου... χρόνια πολλά, αγάπη. Το φως σου μας φωτίζει και η αγάπη σου μας μολύνει».

Έκτοτε άρχισαν να αναπαράγονται τα περί γάμου δημοσιεύματα, χωρίς να επιβεβαιώνει κανένας από τους δύο τίποτα, μέχρι σήμερα.

«Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Ναι, είναι αληθινή αγάπη. Ναι, ήταν [σαν μαγική συνάντηση για πρώτη φορά]. Η Τζίο είναι μέρος του εαυτού μου. Με βοηθάει τόσο πολύ» δήλωσε ο Ρονάλντο σε εκπομπή του Πιρς Μόργκαν, το 2019.

«Φυσικά, είμαι ερωτευμένος μαζί της. Είναι η μητέρα των παιδιών μου. Είμαι τόσο παθιασμένος μαζί της. Είναι φίλη μου, κάνουμε συζητήσεις. Της ανοίγω την καρδιά μου. Μου άνοιξε την καρδιά της. [Είναι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου]... Γιατί όχι [να παντρευτούμε]. Όχι τώρα! Όχι σε αυτή τη συνέντευξη. Γιατί όχι, μια μέρα... Θα το κάνουμε μια μέρα, σίγουρα. Είναι το όνειρο της μαμάς μου» συνέχισε.