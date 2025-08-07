Conference League: ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ 0-0 - Όλα ανοιχτά για την πρόκριση στην Αυστρία

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει λύση απέναντι στην οργανωμένη άμυνα της Βόλφσμπεργκερ και έμεινε στο 0-0 στην Τούμπα, στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Παρά την προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο και τις ευκαιρίες που δημιούργησε, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αξιοποίησε τις στιγμές της και θα πάει στην Αυστρία την επόμενη εβδομάδα με την πρόκριση να παραμένει ανοιχτή.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο πρώτο μέρος και είχαν τις πιο κλασικές φάσεις, με τον Γίρι Παβλένκα να πραγματοποιεί καθοριστικές αποκρούσεις, πρώτα σε τετ-α-τετ με τον Μπαλό και στη συνέχεια σε νέα φάση από αριστερά.

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ ανέβασε ρυθμό, χωρίς όμως να μετουσιώσει την υπεροχή του σε ουσιαστικές ευκαιρίες. Η προσπάθεια του Κένι στο 53', όπως και τα μακρινά σουτ των Κωνσταντέλια και Μεϊτέ, δεν βρήκαν στόχο, ενώ οι φιλοξενούμενοι περιορίστηκαν σε αντεπιθέσεις, με μία μόνο απειλητική στιγμή από τον Γκάτερμαϊερ στο 70ό λεπτό.

Παρά τις αλλαγές του Λουτσέσκου, με τους Μύθου, Ιβανούσετς και Σορετίρε να περνούν στον αγωνιστικό χώρο για να δώσουν ώθηση, ο Δικέφαλος δεν βρήκε λύσεις απέναντι στη σφιχτή άμυνα της Βόλφσμπεργκερ. Έτσι, το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους, αφήνοντας όλα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στην Αυστρία, στις 14 Αυγούστου.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα playoffs τον αντίστοιχο από το Ριέκα–Σέλμπουρν.