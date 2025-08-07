UEFA Europa League: Παναθηναϊκός - Σαχτάρ 0-0, με το «τριφύλλι» να κρατά ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης

Ο Παναθηναϊκός απέσπασε «λευκή» ισοπαλία (0-0) από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ και παραμένει απόλυτα μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης στα playoffs του UEFA Europa League. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια στάθηκε με σοβαρότητα και πάθος απέναντι στην ποιοτική ουκρανική ομάδα, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες, αλλά και σπαταλώντας τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε συγκεντρωμένος και καλά διαβασμένος, περιορίζοντας τη δημιουργία της Σαχτάρ, που εμφανίστηκε χωρίς τον μεγάλο της σταρ, Κέβιν. Αν και οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά πιέζοντας ψηλά, οι «πράσινοι» κατάφεραν να ελέγξουν το ρυθμό και απείλησαν πρώτοι με κεφαλιά του Τουμπά στο 11’.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους καταγράφηκε στο 45’, όταν ο Πελίστρι σούταρε από κοντά και ο Ρίζνικ απέκρουσε εντυπωσιακά. Ο Τετέ και ο Τουμπά δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη συνέχεια της φάσης, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ.

Στην επανάληψη, ο Βιτόρια ανακάτεψε την τράπουλα, ρίχνοντας στον αγώνα τον νεοαποκτηθέντα Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος εντυπωσίασε με την ενέργεια και τα τρεξίματά του. Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο γκολ με κεφαλιά του Τσέριν στο 59’ και με τετ-α-τετ του Σφιντέρσκι στο 80’, που σπαταλήθηκε άδοξα.

Ο Ντραγκόφσκι κράτησε το μηδέν σε καθοριστικά σημεία, με καίρια απόκρουση στο σουτ του Εγκινάλντο (74’), ενώ η Σαχτάρ περιορίστηκε σε φλύαρη κατοχή και λίγες επικίνδυνες φάσεις.

Όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς

Με το 0-0 του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός παραμένει ολοζώντανος στη μάχη της πρόκρισης. Η εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο αφήνει υποσχέσεις ενόψει της ρεβάνς στην Ουκρανία, όπου καλείται να διορθώσει την αναποτελεσματικότητά του και να μετουσιώσει τις ευκαιρίες του σε γκολ.



