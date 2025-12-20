Η Βρετανίδα που έγραψε ιστορία «καβαλώντας» ένα από τα μεγαλύτερα κύματα στην ιστορία του σερφ

Η Laura Crane, 30 ετών από το Ντέβον της Βρετανίας, ενδέχεται να περάσει στην ιστορία του παγκόσμιου σερφ, έπειτα από μια εντυπωσιακή κατάβαση σε «τέραστιο» κύμα στη Ναζαρέ, στην Πορτογαλία.

Το κύμα που καβάλησε η Κρέιν στο τέλος του Nazaré Big Wave Challenge, στην Πορτογαλία, εκτιμάται ότι ξεπέρασε το υφιστάμενο παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών.

Η Crane ρυμουλκήθηκε με τζετ σκι και αφέθηκε πάνω στο κύμα με ταχύτητα περίπου 50 χιλιομέτρων την ώρα. Όπως περιέγραψε, ο οδηγός της, Antonio Laureano, της είπε πριν την αφήσει: «Αυτό θα είναι βόμβα». «Ήταν σαν να πετάω», δήλωσε η ίδια, μιλώντας για μια εξωσωματική εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Πορτογαλία: Ποια έχει το προηγούμενο ρεκόρ

Το τρέχον ρεκόρ ανήκει στη Βραζιλιάνα Maya Gabeira, η οποία το 2020 είχε σερφάρει κύμα ύψους 22,4 μέτρων, επίσης στη Ναζαρέ. Η προσπάθεια της Crane εξετάζεται πλέον από την αρμόδια επιτροπή σε συνεργασία με την επιτροπή για τα Ρεκόρ Γκίνες, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, καθώς απαιτούνται λεπτομερείς μετρήσεις και συγκρίσεις.

Η Ναζαρέ έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια «Μέκκα» για το σερφ μεγάλων κυμάτων χάρη στο υποθαλάσσιο φαράγγι βάθους 4,8 χιλιομέτρων, που δημιουργεί κύματα ύψους δεκαώροφου κτιρίου. Το άθλημα, ωστόσο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο: αρκετοί σέρφερ έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ το 2023 ο έμπειρος Πορτογάλος Marcio Freire έχασε τη ζωή του, παρασυρμένος από κύμα.

Η Crane είχε ήδη γράψει ιστορία το 2024 ως η πρώτη Βρετανίδα που αντιμετώπισε τα κύματα της Ναζαρέ. Φέτος, όμως, η επιστροφή της ήταν ακόμη πιο δύσκολη, καθώς είχε σπάσει τον αστράγαλό της σε προπόνηση: «Δούλεψα όλο τον χρόνο για να επιστρέψω», είπε, τονίζοντας ότι το πιο σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας δεν είναι μόνο η φυσική αντοχή, αλλά η ψυχική δύναμη και η ικανότητα να παραμένεις ψύχραιμος σε ακραίες συνθήκες.

Όταν βγήκε σώα από το κύμα και την περισυνέλεξε η ομάδα υποστήριξης, ξέσπασε σε κλάματα. «Ήταν δάκρυα χαράς και ανακούφισης. Μόλις βγήκα από το νερό, ο φωτογράφος μου είπε: “Δεν νομίζω ότι έχεις καταλάβει πόσο μεγάλο ήταν αυτό το κύμα”».

Πίσω από την επιτυχία κρύβεται μια δύσκολη διαδρομή. Η Crane έχει μιλήσει ανοιχτά για τον σεξισμό στον χώρο του σερφ, τις διατροφικές διαταραχές που αντιμετώπισε ως έφηβη, και ένα σοβαρό επεισόδιο σήψης το 2019, που την οδήγησε πίσω στη θάλασσα. «Δεν θα ήθελα να ξαναζήσω όσα πέρασα, αλλά μου έδωσαν σκληρό δέρμα και πίστη», λέει σήμερα.

Με πληροφορίες από Times

