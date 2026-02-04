ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας

Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό την προϋπόθεση να μην καταπονηθεί

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Στην Ελλάδα διακομίζεται σήμερα, Τετάρτη, ο τρίτος τραυματίας του τροχαίου δυστυχήματος με τους επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, όπως επιβεβαίωσε σχετικά ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία και όπως μετέδωσε το Mega, ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί έδωσαν τη σχετική άδεια για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό αυτή την προϋπόθεση, ώστε να μην καταπονηθεί.

Τροχαίο στη Ρουμανία: Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24 επιβεβαίωσε τη σχετική πληροφορία, διευκρινίζοντας παράλληλα πως παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τους συγγενείς του τραυματία.

«Σήμερα θα γίνει η διακομιδή του, εγώ μιλάω συνέχεια με τον πατέρα του» είπε αρχικά.

«Εχθές το βράδυ οι γιατροί από τη Ρουμανία έδωσαν την άδεια να γίνει η μεταφορά, και εμείς σήμερα το πρωί τον παίρνουμε από το Τιμισοάρα και τον φέρνουμε στην Ελλάδα, όπου θα διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

