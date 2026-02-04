ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

«Την επόμενη μέρα ήμουν ακόμα μαύρη» - Η Χάλι Μπέρι δήλωσε ότι το Όσκαρ δεν άλλαξε την καριέρα της

Παρά τα όσα περίμενε η γνωστή ηθοποιός, οι προσφορές για ρόλους δεν αυξήθηκαν δραματικά

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΛΙ ΜΠΕΡΙ ΟΣΚΑΡ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Η Χάλι Μπέρι, η μόνη μαύρη γυναίκα που έχει κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού, δήλωσε ότι η νίκη της το 2002 «δεν άλλαξε απαραίτητα την πορεία της καριέρας μου».

Μιλώντας στη Μόνικα Κόρκοραν Χάρελ του The Cut για την προώθηση της νέας δραματικής σειράς Crime 101, η Μπέρι είπε ότι περίμενε ότι η νίκη της για το Monster's Ball του Λι Ντάνιελς θα σήμαινε ότι «θα εμφανιζόταν ένα φορτηγό με σενάρια έξω από την πόρτα μου».

Ωστόσο, ο αριθμός των έργων που της προσφέρθηκαν παρέμεινε σταθερός λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας της βιομηχανίας σχετικά με τον τρόπο αφήγησης των ιστοριών των ανθρώπων διαφορετικής φυλής, είπε η Μπέρι.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Χάλι Μπέρι και άλλες ηθοποιοί στο Χόλιγουντ

«Αν και ήμουν πολύ περήφανη για αυτό, την επόμενη μέρα ήμουν ακόμα μαύρη. Οι σκηνοθέτες εξακολουθούσαν να λένε: 'Αν βάλουμε μια μαύρη γυναίκα σε αυτόν τον ρόλο, τι σημαίνει αυτό για όλη την ιστορία; Πρέπει να προσλάβω έναν μαύρο άνδρα; Τότε θα είναι μια μαύρη ταινία. Οι μαύρες ταινίες δεν πουλάνε στο εξωτερικό'».

Παρόμοια άποψη εξέφρασε πέρυσι η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου το 2014 για την ερμηνεία της στην ταινία «12 Χρόνια Σκλάβος» του Στιβ ΜακΚουίν.

Μιλώντας στο CNN, η Νιόνγκο είπε ότι το εύρος των ρόλων που της προσφέρθηκαν ήταν απογοητευτικά περιορισμένο. «Αφού κέρδισα το Όσκαρ, θα σκεφτόσουν: 'Ω, θα πάρω πρωταγωνιστικούς ρόλους εδώ και εκεί'», είπε.

Αντ' αυτού, είπε, οι συζητήσεις συνήθως ξεκινούσαν ως εξής: «Ω, Λουπίτα, θα θέλαμε να παίξεις σε άλλη μια ταινία όπου θα είσαι σκλάβα, αλλά αυτή τη φορά σε ένα πλοίο μεταφοράς σκλάβων». Αυτού του είδους τις προσφορές φέρεται να λάμβανε τους μήνες μετά την απονομή του Όσκαρ.

Πάνω από 30 μαύροι ηθοποιοί – συμπεριλαμβανομένου του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν από το Sinners – έχουν μέχρι στιγμής προταθεί για το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού, και πέντε έχουν κερδίσει, ενώ 16 μαύρες ηθοποιοί έχουν προταθεί για το αντίστοιχο βραβείο καλύτερης ηθοποιού.

Με πληροφορίες από Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Τα Όσκαρ δεν φτιάχτηκαν για εμάς»: Η Χάλι Μπέρι λέει στις μαύρες ηθοποιούς να σταματήσουν να «ποθούν» τα χρυσά αγαλματίδια

Πολιτισμός / «Το σύστημα δεν φτιάχτηκε για εμάς»: Η Χάλι Μπέρι λέει στις μαύρες ηθοποιούς να σταματήσουν να «ποθούν» τα Όσκαρ

Η μόνη μαύρη γυναίκα που έχει κερδίσει Όσκαρ 'Α γυναικείου ρόλου δήλωσε ότι η ιστορική νίκη της τελικά επρόκειτο για ανωμαλία και όχι αλλαγή κατεύθυνσης από την Ακαδημία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πολιτικά Grammys με λάτιν αιχμές και απειλές για μηνύσεις

Grammys 2026 / Πολιτικά Grammys με λάτιν αιχμές και απειλές για μηνύσεις

Μετά από μια δεκαετία άφθονης Τέιλορ Σουίφτ και επιβράβευσης της Μπιγιόνσε, οι απαλές διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν σε ανοιχτές πολιτικές κορόνες με αρχηγό της αντιπολίτευσης τον Bad Bunny.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μαζικός τάφος στην Ιορδανία αποκάλυψε την αρχαιότερη πανδημία που έχει καταγραφεί στον κόσμο

Πολιτισμός / Μαζικός τάφος στην Ιορδανία αποκάλυψε την αρχαιότερη πανδημία που έχει καταγραφεί στον κόσμο

Ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την πανώλη του Ιουστινιανού, την αρχαιότερη καταγεγραμμένη πανδημία στον κόσμο, που κόστισε τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
THE LIFO TEAM
 
 