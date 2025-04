Αυστραλία: «Γιγάντια κύματα» που έφτασαν τα 3,5 μέτρα, σκότωσαν 6 άτομα

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Αυστραλία καθώς γιγάντια κύματα έπληξαν το Σίδνεϊ και άλλα μέρη κατά μήκος της ανατολικής ακτής της χώρας το Σαββατοκύριακο του Πάσχα.

Ένας ψαράς, που ψάρευε από βράχους, έχασε σήμερα τη ζωή του κοντά στο Σίδνεϊ αφού παρασύρθηκε από κύμα, αυξάνοντας σε έξι των αριθμό των θανάτων από πνιγμό που σημειώθηκαν στην Αυστραλία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπάθησαν να διασώσουν δύο ανθρώπους που παρασύρθηκαν ενώ ψάρευαν στην παραλία του Γουαταμόλα, όμως ο ένας υπέκυψε, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (νοτιοανατολική Αυστραλία). Ο δεύτερος ψαράς, ένα 14χρονο αγόρι, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Χθες, Σάββατο, κύματα, που σε μερικά σημεία έφταναν τα 3,5 μέτρα, παρέσυραν έναν άλλο ψαρά στο νότιο τμήμα της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

