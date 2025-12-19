Απόψε το Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Το κανάλι και η ώρα μετάδοσης του αγώνα

Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη γαλλική Βιλερμπάν στο περιθώριο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έρχεται αντιμέτωπος με τη γαλλική ομάδα στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» στο Φάληρο, με τον αγώνα να ξεκινά στις 21:15 και να προβάλλεται τηλεοπτικά μέσα από τη συχνότητα της Novasports Prime.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στο 8-7, ενώ εκείνη του Πουπέ στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και το 4-12. Όσον αφορά στο νέο μεταγγραφικό απόκτημα των «Ερυθρολεύκων», Μόντε Μόρις, δεν θα κάνει το ντεμπούτο του απόψε, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί στο ματς με τον Κολοσσό την Κυριακή (21/12, 13:00).

Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Το πρόγραμμα της σημερινής αγωνιστικής στην Euroleague