ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Απόψε το Μαρούσι - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 81-67 της ΑΕΚ και διεκδικούν την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου μπάσκετ

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΡΟΥΣΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από τον αγώνα του Ολυμπιακού με το Μαρούσι / Eurokinissi
0

Η αγωνιστική δράση του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, που διοργανώνεται στο Ηράκλειο Κρήτης, συνεχίζεται σήμερα με την ημιτελική φάση, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει το Μαρούσι.

Ο Ολυμπιακός είναι -τυπικά- φιλοξενούμενος στην αναμέτρηση με το Μαρούσι, με τον αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες να είναι προγραμματισμένος για τις 05:00 το απόγευμα και να προβάλλεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι «Πειραιώτες» νίκησαν με 81-67 την ΑΕΚ στα προημιτελικά, ωστόσο είδαν τον Ταϊρίκ Τζόουνς να τραυματίζεται, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και θα προφυλαχθεί ώστε να είναι διαθέσιμος στον τελικό του Σαββάτου, εφόσον προκριθούν.

Το Μαρούσι, από την άλλη, κέρδισε τον Άρη με 87-80 και αναμένεται να παίξει όσο καλύτερα γίνεται απέναντι στον Ολυμπιακό, για να διεκδικήσει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Το πρόγραμμα του Final 8 Κυπέλλου Μπάσκετ

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

  • Μαρούσι - Άρης 87-80
  • Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 101 - 71
  • Ηρακλής - Μύκονος 93 - 65

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2
Ηρακλής – Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΚΡΑΝΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Αθλητισμός / Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Ο Ζελένσκι τίμησε τον αθλητή που αποκλείστηκε λόγω κράνους μνήμης για τον πόλεμο

Ο αθλητής είχε δηλώσει ότι ήθελε να αγωνιστεί φορώντας κράνος μνήμης με εικόνες 24 Ουκρανών αθλητών και παιδιών που σκοτώθηκαν από τη Ρωσία στη διάρκεια της εισβολής
THE LIFO TEAM
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΑΤΑ ΙΛΙΑ ΜΑΛΙΝΙΝ

Αθλητισμός / Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ο Ίλια Μαλίνιν πήρε χρυσό και το μοιράστηκε με τη γάτα του

Ο Μαλίνιν ήταν μέλος της ομάδας των ΗΠΑ που πήρε την πρώτη θέση στο ομαδικό καλλιτεχνικό πατινάζ, με την εμφάνισή του στο ελεύθερο πρόγραμμα να αποδεικνύεται καθοριστική
THE LIFO TEAM
 
 