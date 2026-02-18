Απόψε το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ

Οι προημιτελικοί του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, στο Ηράκλειο Κρήτης, συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.
Το τζάμπολ αναμένεται στις 08:00 το απόγευμα, ενώ ο αγώνας θα «καλυφθεί» τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Μάλιστα, σήμερα θα κάνει το ντεμπούτο του και ο νεοαποκτηθείς παίκτης του Παναθηναϊκού, Νάϊτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος πήρε τη θέση του Ομέρ Γιουρτσεβέν στην αποστολή του «τριφυλλιού».
Με την αποστολή της ομάδας δεν ταξίδεψε ωστόσο ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ λόγω ίωσης. Σε περίπτωση που αισθανθεί καλύτερα, θα ταξιδέψει την ίδια ημέρα ώστε να παίξει στον αγώνα με τον «Δικέφαλο του Βορρά».
Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς κατεβαίνει στον αγώνα με αμφίβολη τη συμμετοχή του Ντίμσα με τον μπασκετμπολίστα από τη Λιθουανία να ακολουθεί την αποστολή στο Ηράκλειο και να αποφασίζεται τελευταία στιγμή η παρουσία του στο παρκέ.
Ο νικητής του ζευγαριού θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του Ηρακλής - Μύκονος.
Τα ζευγάρια του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ
Προημιτελικά
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2
Ημιτελικά
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
- Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός
20:00 ΕΡΤ2