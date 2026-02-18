ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Απόψε το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ

Σήμερα, για τον Παναθηναϊκό, θα κάνει ντεμπούτο ο Νάϊτζελ Χέιζ-Ντέιβις - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα με τον ΠΑΟΚ

The LiFO team
Στιγμιότυπο από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ / Eurokinissi
Οι προημιτελικοί του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, στο Ηράκλειο Κρήτης, συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.

Το τζάμπολ αναμένεται στις 08:00 το απόγευμα, ενώ ο αγώνας θα «καλυφθεί» τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Μάλιστα, σήμερα θα κάνει το ντεμπούτο του και ο νεοαποκτηθείς παίκτης του Παναθηναϊκού, Νάϊτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος πήρε τη θέση του Ομέρ Γιουρτσεβέν στην αποστολή του «τριφυλλιού».

Με την αποστολή της ομάδας δεν ταξίδεψε ωστόσο ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ λόγω ίωσης. Σε περίπτωση που αισθανθεί καλύτερα, θα ταξιδέψει την ίδια ημέρα ώστε να παίξει στον αγώνα με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς κατεβαίνει στον αγώνα με αμφίβολη τη συμμετοχή του Ντίμσα με τον μπασκετμπολίστα από τη Λιθουανία να ακολουθεί την αποστολή στο Ηράκλειο και να αποφασίζεται τελευταία στιγμή η παρουσία του στο παρκέ.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του Ηρακλής - Μύκονος.

Τα ζευγάρια του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ

Προημιτελικά

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
  • Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2

Ημιτελικά

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

  • Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2
  • Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2

