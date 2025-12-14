Απόψε το Άρης - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ολοκληρώνεται απόψε η 14η αγωνιστική της Super League, με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει -έκτος έδρας- τον Άρη, με τον αγώνα να ξεκινά στις 20:00 το απόγευμα και να μεταδίδεται ζωντανά από το Novasports Prime.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του ελληνικού πρωταθλήματος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 11 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, την ώρα που ο γηπεδούχος Άρης, βρίσκεται στη 8η θέση με εννέα βαθμούς λιγότερους από την τέταρτη θέση, έχοντας απολογισμό 4 νίκες, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες.

Οι έξι από τις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων έχουν τελειώσει με σκορ 2-1, με τις τέσσερις νίκες να ανήκουν στον Άρη και τις άλλες δύο στον Ολυμπιακό. Στη δεκάδα των αποτελεσμάτων υπάρχουν ακόμη δύο ισοπαλίες με 1-1 και δύο νίκες των Ερυθρολεύκων με 4-2 και 1-0.

Ο Άρης θα υποδεχθεί για 67η φορά τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής/Super League, και στις προηγούμενες 66 αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός έχει μια μικρή υπεροχή, αφού έχει επικρατήσει σε 23 ματς, ο Άρης έχει 20 νίκες και 23 αναμετρήσεις έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλες.