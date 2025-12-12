Απόψε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθούν απόψε στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» με τους ερυθρόλευκους να παρατάσσονται χωρίς τον Τάισον Γουόρντ στον αγώνα για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιδιώκει απόψε την επιστροφή στις νίκες. Οι Καταλανοί, με τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο, πέρασαν νικηφόρα από το Βελιγράδι, με 89-79 επί του Ερυθρού Αστέρα, με τον Κλάιμπερν να ολοκληρώνει τον αγώνα έχοντας καταφέρει 22 πόντους με 4/7 τρίποντα.

Το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός ξεκινά απόψε 12 Δεκεμβρίου στις 21:30 και θα μεταδοθεί από ΕΡΑ ΣΠΟΡ και Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου