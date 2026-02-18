ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Απόψε το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει το «ταξίδι» για την πρόκριση στους 16 του Champions League - Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα με τη Λεβερκούζεν

The LiFO team
Στιγμιότυπο από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο περιθώριο της ενδιάμεσης νοκ-άουτ φάσης του Champions League, με τον νικητή του ζευγαριού να προκρίνεται στη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός υπόδεχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν απόψε στις 22:00 το βράδυ, και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 2.

Παράλληλα, στις 10:00 το βράδυ, η Κλαμπ Μπρίζ αντιμετωπίζει την Ατλέτικο Μαδρίτης (Cosmote Sport 5), η Μπόντο Γκλιμτ έρχεται αντιμέτωπη με την Ίντερ (Cosmote Sport 3), ενώ στις 19:45 η Καραμπάχ υποδέχεται τη Νιουκάστλ (Cosmote Sport 3).

Οι σημερινές μεταδόσεις του Champions League

  • Καραμπάχ - Νιουκάστλ (19:45, Cosmote Sport 3)
  • Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00, MEGA/Cosmote Sport 2)
  • Κλαμπ Μπρίζ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 5)
  • Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ (22:00, Cosmote Sport 3)
