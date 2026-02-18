ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, 101-71: Νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ - Αντιμέτωπος με τον Ηρακλή για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ

Στιγμιότυπο από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ / EUROKINISSI
Ο Παναθηναϊκός, εκμεταλλεύομενος την καλή του άμυνα και την -ακόμη- καλύτερη επίθεσή του, επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-71 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ.

Μεταξύ των παικτών που ξεχώρισαν από πλευράς «Πρασίνων», ήταν η νέα μεταγραφή του, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 16 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής.

Θετική ήταν και η εμφάνιση του σέντερ του Παναθηναϊκού, Ρισόν Χολμς, ο οποίος στα 21 λεπτά που αγωνίστηκε καθώς μέτρησε 21 πόντους με 8/9 δίποντα, 5/6 βολές και 4 ριμπάουντ. Διψήφιοι για τους πράσινους ήταν επίσης οι Ναν (14π.) και Όσμαν (10π.), με τον Άταμαν να χρησιμοποιεί σχεδόν σε όλη την τελευταία περίοδο τους παίκτες από το δεύτερο rotation.

Ο Παναθηναϊκός, στον αυριανό ημιτελικό, θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, προκειμένου να πάρει την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης ο οποίος θα λάβει χώρα το ερχόμενο Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

