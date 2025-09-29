Στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών – Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Βουλής

Δημοσιεύτηκαν σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στον ιστότοπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Στις καταστάσεις περιλαμβάνονται τα εισοδήματα, οι τραπεζικές καταθέσεις και τα ακίνητα των υπόχρεων, καθώς και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023. Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης διαφάνειας και λογοδοσίας, με στόχο τον έλεγχο των αιρετών.

Δείτε τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2024 (χρήση 2023) εδώ.

Δείτε τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Ποιοι υποβάλλουν δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Οι δηλώσεις αφορούν:

Βουλευτές και Ευρωβουλευτές,

Δημάρχους και Περιφερειάρχες,

Υπεύθυνους Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων,

Συζύγους, εν διαστάσει συζύγους ή πρόσωπα με τα οποία οι υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Για το έτος 2023 κατατέθηκαν 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις, ενώ για το 2024 αναρτήθηκαν 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες. Όλες θα παραμείνουν διαθέσιμες για τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση της Βουλής

Στην επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου σημειώνεται ότι οι δηλώσεις αναρτώνται «ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν», ενώ εκφράζεται ευχαριστία προς τους υπόχρεους για την έγκαιρη ανταπόκριση, καθώς και στο προσωπικό της Βουλής και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την υποστήριξη της διαδικασίας.

Τα πλήρη στοιχεία είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής.

Το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Για το οικονομικό έτος 2022 (δήλωση 2023), ο πρόεδρος της ΝΔ δηλώνει εισοδήματα 81.369 ευρώ, εκ των οποίων 11.202 ευρώ προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων. Διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς, με τη μεγαλύτερη κατάθεση να ανέρχεται σε 848.049 ευρώ.

Το ίδιο έτος αγόρασε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι αντί 74.558 ευρώ (αντικειμενική αξία 10.405 ευρώ) και κατέχει μερίδιο 8,33% σε βοσκότοπο στη Θέρισο. Εμφανίζει δάνεια ύψους 157.496 ευρώ.

Για το οικονομικό έτος 2023 (δήλωση 2024), τα εισοδήματά του μειώνονται σε 70.275 ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιό του ενισχύεται με αγορά ομολόγων Hellenic T-Bill αξίας 490.575 ευρώ, από παλαιότερες αποταμιεύσεις. Οι καταθέσεις του περιορίζονται σε περίπου 110.000 ευρώ.

Το «πόθεν έσχες» της Μαρέβας Γκραμπόφσκι

Για το 2022 δηλώνει εισοδήματα 143.050 ευρώ, εκ των οποίων 43.050 από ακίνητα, και καταθέσεις που ξεπερνούν τις 540.000 ευρώ και τα 177.305 δολάρια. Οι οφειλές της ανέρχονται σε περίπου 851.000 ευρώ.

Το 2023 τα εισοδήματά της εκτοξεύονται σε 315.207 ευρώ, με καταθέσεις που ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ.

Το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει εισοδήματα 128.610 ευρώ (εκ των οποίων 21.000 από ακίνητα). Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 940.778 ευρώ σε βελγική τράπεζα και 135.571 ευρώ σε ελληνικές.

Η ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, οικόπεδο και αποθήκες στο Ηράκλειο, δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και ένα στο Βέλγιο. Διατηρεί επίσης Ι.Χ. του 1992 και συμμετοχές σε εταιρείες. Δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Το «πόθεν έσχες» του Σωκράτη Φάμελλου

Για το 2022 δηλώνει εισοδήματα 88.180 ευρώ, οκτώ τραπεζικούς λογαριασμούς με 85.522 ευρώ και μερίδια σε επτά ακίνητα στην Ελλάδα και ένα διαμέρισμα στη Γερμανία. Εμφανίζει επίσης δανειακές υποχρεώσεις περίπου 162.500 ευρώ.

Για το 2023 τα εισοδήματά του μειώνονται σε 70.570 ευρώ και οι καταθέσεις σε 57.841 ευρώ. Δεν έχει μεταβολές σε ακίνητα, ενώ δηλώνει την αγορά Ι.Χ. του 2016 αξίας 8.000 ευρώ.