Μητσοτάκης σε Αμπάς: Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευση για διάλογο ώστε να επιτευχθεί ειρήνη

Την ικανοποίηση του που βρίσκεται στη Ραμάλα εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Παλιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, εναπαναλάμβοντας τη δέσμευση της Ελλάδας για τον διάλογο και την ειρήνη στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο ενώ αναφέρθηκε στη συμβολή της Ελλάδας σε ανθρωπιστική βοήθεια, οικονομική συνεισφορά και προμήθειες για την ανακούφιση του πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα υπογράμμισε την στήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών ως βάση για μακροχρόνια ειρήνη μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ, ενώ χαιρέτισε την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ. Τόνισε επίσης τη σημασία των μεταρρυθμίσεων και της συνεργασίας για την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων.

Αμπάς σε Μητσοτάκη: «Φίλη χώρα η Ελλάδα» για την Παλαιστίνη

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ελλάδα για την υποστήριξή της στα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού και στη διεθνή κοινότητα, καθώς και για τη δέσμευσή της σε μια δίκαιη ειρήνη στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση του για την ανθρωπιστική βοήθεια που έχει παρασχεθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμπάς επανέλαβε την ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή του σχεδίου των ΗΠΑ, με σεβασμό στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, μέσω μιας μακράς κατάπαυσης του πυρός, απεριόριστης πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια, πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και καταφυγίων. Υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής και την επιτάχυνση της ανοικοδόμησης από την κυβέρνηση της Παλαιστίνης.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη η ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει την πολιτική προσάρτησης εδαφών και να δώσει λύσεις σε επείγοντα ζητήματα, όπως τα φορολογικά. Ο Αμπάς σημείωσε τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης και την ετοιμότητα συνεργασίας με τους διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τη διασφάλιση μακροχρόνιας ειρήνης που να ευθυγραμμίζεται με τη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο.

Τέλος, αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως φίλης χώρας της Παλαιστινιακής Αρχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση ευκαιριών σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ