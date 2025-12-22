Νετανιάχου για Τουρκία: Σε όσους σκέφτονται αυτοκρατορίες λέμε «ούτε να το σκέφτεστε» - Οι δηλώσεις Μητσοτάκη στην Τριμερή

Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με το πέρας της Τριμερούς Συνόδου Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου.

«Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους στις χώρες μας, τους λέμε ότι αυτό δεν θα συμβεί, ούτε να το σκέφτεστε», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ με καθαρά «βέλη» προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όσο για τις συζητήσεις που είχε με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Νετανιάχου σχολίασε, ότι «συζητήσαμε λεπτομερώς τη συνεργασία σε πολλούς τομείς, στην ενέργεια, την τεχνολογία, τη συνδεσιμότητα και επίσης την ασφάλεια που τα εξασφαλίζει όλα τα παραπάνω».

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Για τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο, μίλησε μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το πέρας των εργασιών της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μητσοτάκης σε Αμπάς: Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευση για διάλογο ώστε να επιτευχθεί ειρήνη

«Η συνεργασία αυτή δοκιμάστηκε και αποδείχθηκε ανθεκτική και συμβάλλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, εκφράζοντας παράλληλα την καταδίκη του στις τρομοκρατικές ενέργειες στην Αυστραλία με θύματα Εβραίους.

Ακολούθως, υπογράμμισε τη μεγάλη στρατηγική βαρύτητα που φέρει το σχήμα της τριμερούς συνεργασίας.

Συζητήσεις για τη Γάζα

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνάντηση συζητήθηκε και το θέμα της Γάζας.

«Πρέπει να εξουδετερώσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ασφάλεια», ανέφερε σχετικά με το θέμα και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη ημέρα μέσω της διπλωματίας και τις προσπάθειες σταθερότητας. Παράλληλα, εξέφρασε την στήριξη του στη σταθερότητα του Λιβάνου και την εδαφική του ακεραιότητα και τόνισε, πως η ελληνική βοήθεια στο Λίβανο συνέβαλλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας. Αναφερόμενος στη Συρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε, ότι ένα χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος 'Ασαντ έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια αλλά θα πρέπει να γίνονται σεβαστές όλες οι θρησκείες και εθνότητες, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη προστασίας των χριστιανών ορθόδοξων της Μέσης Ανατολής.

Σημείωσε επίσης, ότι στη συνάντηση, οι τρεις ηγέτες αναφέρθηκαν στην ασφάλεια και την αμυντική συνεργασία των χωρών τους, είπε ότι μπορεί να γίνουν περισσότερα σε τομείς όπως η ετοιμότητα σε θέματα πολιτικής προστασίας και τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις άλλες χώρες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

«Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο»

Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πύλη εισόδου για το LNG κάτι που είναι επωφελές και για την Κύπρο και το Ισραήλ, όπως είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας, ότι «μπορούμε να είμαστε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειες και μπορούμε να συνεργαστούμε στον τομέα αυτό».

Τέλος, αναφέρθηκαν, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας και πρόσθεσε ότι θα πραγματοποιηθούν κοινές ασκήσεις με τις ακτοφυλακές των τριών χωρών. Ακόμη, δήλωσε, ότι στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της αναγκαιότητας της κατασκευής του IMΕG κάνοντας λόγο για «την ανάγκη να περάσουμε από αυτό που είναι σήμερα μια ασαφής έννοια, σε παραδοτέα συγκεκριμένα έργα που θα αναδείξουν τη μεγάλη σημασία της σύνδεσης με την Ινδία, την Κύπρο και την ηπειρωτική Ευρώπη».