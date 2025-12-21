Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη αύριο στην Ιερουσαλήμ - Συνάντηση με Νετανιάχου και Χριστοδουλίδη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει αύριο στα Ιεροσόλυμα, όπου θα συμμετάσχει στη 10η Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας – Κυπριακή Δημοκρατία – Ισραήλ.

Η σύνοδος, η οποία έχει εδραιωθεί ως σημαντικός πυλώνας σταθερότητας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και έντονων διεθνών εξελίξεων.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να επικεντρωθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της ασφάλειας, της συνδεσιμότητας, της πολιτικής προστασίας και της καινοτομίας.

Παράλληλα, θα συζητηθεί η προοπτική ενδυνάμωσης του σχήματος «3+1», με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Αθήνα αναδεικνύεται σε κόμβο ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης.

Ξεχωριστό σταθμό της επίσκεψης αποτελεί η μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη σταθερή της θέση υπέρ της πολιτικής λύσης δύο κρατών στο Παλαιστινιακό, ενώ δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη ημέρα στη Γάζα, τόσο με ανθρωπιστική βοήθεια και συμμετοχή στην ανοικοδόμηση όσο και με τη διερεύνηση συμμετοχής σε μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού: