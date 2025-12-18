Νίκος Παππάς: Άφαντος ο ευρωβουλευτής - Φέρεται να φυγαδεύτηκε μέσω Γερμανίας

Άφαντος παραμένει ο Νίκος Παππάς, μετά την επίθεσή του στον δημοσιογράφο του NEWS 24/7, Νίκο Γιαννόπουλο.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία του δημοσιογράφου, σημειώθηκε σε μπαρ στο Στρασβούργο το βράδυ της Τρίτης και εκεί ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς.

Την Τετάρτη, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας κατά του Νίκου Παππά, για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο Νίκος Παππάς αναζητείται μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρεται να έχει φυγαδευτεί μέσω Γερμανίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του και παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από το κόμμα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νίκος Γιαννόπουλος: Το μήνυμα του δημοσιογράφου μετά την επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά

Το χρονικό της επίθεσης του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο

Όταν ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει από το μπαρ μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν, ο Νίκος Παππάς καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, όπως αναφέρει το μέσο, τού έβαλε τρικλοποδιά.

«Μην με ακουμπήσεις ξανά» είπε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, ζητώντας του παράλληλα τον λόγο για την επίθεση. Σύμφωνα με την καταγγελία, στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δύο «δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω» με αποτέλεσμα να πέσει στον διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

«Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής» φώναξε ο Νίκος Γιαννόπουλος. «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» ήταν η απάντηση του Νίκου Παππά.

Ο δημοσιογράφος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ, με τον Νίκο Παππά να κάνει υποτιμητικά σχόλια εναντίον του δημοσιογράφου ο οποίος απομακρύνθηκε με συνάδελφό του ώστε να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του.