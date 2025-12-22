Ανασχηματισμός στους Γενικούς Γραμματείς των υπουργείων: Τα νέα πρόσωπα και τα βιογραφικά

Στο πλαίσιο διοικητικών αλλαγών που συνδέονται τόσο με τις επικείμενες εθνικές εκλογές όσο και με αντικαταστάσεις σε καίριες θέσεις της δημόσιας διοίκησης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12) τους νέους Γενικούς Γραμματείς σε μία σειρά υπουργείων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, για τις περιφέρειες στις οποίες ορισμένοι εκ των απερχόμενων Γενικών Γραμματέων θα πολιτευτούν, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Στη θέση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, ο Γεώργιος Χριστόπουλος παραιτήθηκε και καθήκοντα αναλαμβάνει ο Απόστολος Κασάπης.

Αντίστοιχα, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, ο Αθανάσιος Τσούρας αποχωρεί και τη θέση αναλαμβάνει η Αντιγόνη Γιαννακάκη.

Ο Απόστολος Κασάπης είναι οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και τις επίσημες στατιστικές, έχοντας υπηρετήσει επί μία δεκαετία σε επιτελικές θέσεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η Αντιγόνη Γιαννακάκη είναι δικηγόρος Αθηνών, με εξειδίκευση στο εμπράγματο και εμπορικό δίκαιο, ενώ μέχρι πρόσφατα διετέλεσε Υποδιοικήτρια της Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.

Υπουργείο Ανάπτυξης

Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου αποχωρεί ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, με διάδοχο τον καθηγητή Ναπολέων Μαραβέγιας.

Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, ο Τάσος Γαϊτάνης παραδίδει τη σκυτάλη στον Δημήτρης Τερζής.

Ο Ναπολέων Μαραβέγιας είναι καθηγητής Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μακρά ακαδημαϊκή και διοικητική πορεία, ενώ έχει διατελέσει και υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2012.

Ο Δημήτρης Τερζής είναι διδάκτωρ Πληροφορικής με διεθνή εμπειρία σε κυβερνοασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίες διττής χρήσης, έχοντας εργαστεί επί χρόνια σε Ελλάδα, Βρετανία και ΗΠΑ.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο Εμμανουήλ Λογοθέτης αποχωρεί και καθήκοντα αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Παπακώστα.

Στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, ο Δημήτριος Γλύμης αντικαθίσταται από τον Σπυρίδων Σταθούλης.

Η Κωνσταντίνα Παπακώστα είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με εμπειρία στη νομοπαρασκευαστική εργασία των υπουργείων Υγείας και Μετανάστευσης.

Ο Σπυρίδων Σταθούλης διαθέτει πολυετή πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος Αμαρουσίου, καθώς και θητεία σε κομματικές οργανωτικές θέσεις.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανανέωση της διοικητικής δομής των υπουργείων και την προετοιμασία της επόμενης πολιτικής περιόδου.