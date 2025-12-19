Νίκος Παππάς: Οι πρώτες δηλώσεις για την επίθεση στον δημοσιογράφο - «Μου είπε ''μπορώ να σε καταστρέψω''»

Δηλώσεις στην τηλεόραση έκανε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς αναφορικά με την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

«Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω. Ξέφυγα και είμαι εδώ για να πω ότι ζητάω συγγνώμη. Μετανιώνω, αν είναι δυνατόν. Δεν τον γρονθοκόπησα τον άνθρωπο» είπε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς για το περιστατικό με τον δημοσιογράφο, μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή Buongiorno.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο κ. Παππάς τόνισε, από την πλευρά του: «Τους είπα ότι θα καλέσω εγώ την αστυνομία και τότε εξαφανίστηκε» ενώ για το τι συνέβη μεταξύ τους, υποστήριξε πως «έκανε χυδαίο σχόλιο για ένα πολύ προσωπικό μου αγώνα με θέμα υγείας».

Νίκος Παππάς: «Μου είπε ''μπορώ να σε καταστρέψω''»

«Μου είπε ''ξέρεις ποιος είμαι;'' και ''πού δουλεύω;'' και ''μπορώ να σε καταστρέψω''» συνέχισε, προσθέτοντας πως «δεν είμαι ο Αυγενάκης να σας πω ότι σήκωσα το χέρι για να του πάρω τον ασύρματο, πείτε το "χαστούκι"».

Ο ευρωβουλευτής, μιλώντας στην εκπομπή, υποστήριξε, ότι δεν φυγαδεύτηκε στη Γερμανία και από εκεί στην Αθήνα λέγοντας «μετά τη μήνυση πήγα στην ολομέλεια, ψήψισα, έκανα ομιλία, έκανα ραντεβού και ύστερα από σκέψη από όσα έγιναν είπα ''θα γυρίσω στο σπίτι μου στην Αθήνα''. Πήγα Γερμανία όπως κάνουν οι ευρωβουλευτές και μέσω Στουτγκάρδης επέστρεψα στην Αθήνα. Δεν με αναζήτησε κανείς, έφυγα στις 8 το βράδυ από την πόρτα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου».

Στην ερώτηση «δεν πρέπει να τιμωρηθείς;» απάντησε «δεν ήρθα για να δικαιολογηθώ αλλά για να εξηγήσω τη δική μου πλευρά. Έχω προκληθεί, έχω απειληθεί, δεν συχνάζω ως πολιτικός σε κυριλέ εστιατόρια με κουστουμάτους, είμαι έξω με νέους ανθρώπους που βράζει το αίμα τους» ενώ πρόσθεσε πως «η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο θετικό».

Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη του ανάρτηση μετά την καταγγελία για επίθεση, ο Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι αντέδρασε λάθος, ωστόσο άφησε υπονοούμενα για την κατάσταση στην οποία, όπως ισχυρίζεται, ήταν ο δημοσιογράφος.

«Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως, ό,τι προηγείται, δεν παραγράφεται» επισημαίνει μεταξύ άλλων.