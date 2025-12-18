Νίκος Παππάς: «Δεν κρύβομαι» - Βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με το περιβάλλον του

Παρήλθε το αυτόφωρο για τον Νίκο Παππά, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον δημοσιογράφο του NEWS 24/7, Νίκο Γιαννόπουλο, ωστόσο ο Ευρωβουλευτής παραμένει άφαντος για τις γαλλικές αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Δεν κρύβομαι» είπε ο Νίκος Παππάς στον ΑΝΤ1, δύο ημέρες μετά την επίθεση στον δημοσιογράφο του NEWS 24/7 και σύμφωνα με το περιβάλλον του, ο Ευρωβουλευτής που διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται στην Ελλάδα.

Νίκος Παππάς: Το χρονικό της επίθεσης στον δημοσιογράφο

Όταν ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει από το μπαρ μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν, ο Νίκος Παππάς καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, όπως αναφέρει το μέσο, τού έβαλε τρικλοποδιά.

«Μην με ακουμπήσεις ξανά» είπε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, ζητώντας του παράλληλα τον λόγο για την επίθεση. Σύμφωνα με την καταγγελία, στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δύο «δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω» με αποτέλεσμα να πέσει στον διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

«Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής» φώναξε ο Νίκος Γιαννόπουλος. «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» ήταν η απάντηση του Νίκου Παππά.

Ο δημοσιογράφος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ, με τον Νίκο Παππά να κάνει υποτιμητικά σχόλια εναντίον του δημοσιογράφου ο οποίος απομακρύνθηκε με συνάδελφό του ώστε να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του.