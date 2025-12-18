Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 12,9 μονάδων για τη ΝΔ - Πώς κρίνουν τα μπλόκα αγροτών οι πολίτες

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τον τηλεοπτικό σταθμό Mega «δείχνει» πως η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διψήφιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27%, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ ανέρχεται δεύτερο με 14,1%, η Πλεύση Ελευθερίας τρίτη με 12,5%, η Ελληνική Λύση τέταρτη με 11,6% και το ΚΚΕ πέμπτο με 8,4%.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis, τρία ακόμα κόμματα φαίνεται πως απαρτίζουν την οκτοκομματική Βουλή, με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 5,5%, τη Φωνή Λογική στο 4,9% και το ΜέΡΑ25 στο 3,6%.

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πώς κρίνουν τα μπλόκα αγροτών οι πολίτες

Σε ερώτημα για το πώς «βλέπουν» τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το δείγμα της δημοσκόπησης απάντησε θετικά, με το μεγαλύτερο εξ' αυτών να στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών (81%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων ρωτήθηκαν στη δημοσκόπηση (63%) δήλωσαν ότι θεωρούν δικαιολογημένη τη μορφή πάλης που έχουν επιλέξει οι αγρότες και μόνο το 35% τη θεωρεί αδικαιολόγητη.

Αριστεροί, κεντροαριστεροί και κεντρώοι ψηφοφόροι θεωρούν δικαιολογημένη τη μορφή κινητοποίησης και μόνο στους κεντροδεξιούς και κεντρώους πλειοψηφεί η τοποθέτηση ότι είναι αδικαιολόγητη.

Αντίστοιχα, αγρότες, εργάτες, μικρομεσαίοι και η μεσαία τάξη θεωρούν δικαιολογημένη τη μορφή πάλης και μόνο όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως ανώτερη τάξη τοποθετούνται κατά πλειοψηφία αρνητικά.